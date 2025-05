Ισπανία: Χάος στον σιδηρόδρομο - Έκλεψαν καλώδια και επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα τρένα όλο το βράδυ

Χάος προκλήθηκε στην Ισπανία χθες όταν τρένα υψηλής ταχύτητας ακινητοποιήθηκαν εξαιτίας κλοπής χάλκινων καλωδίων.

Κάποιοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα τρένα στη διάρκεια της νύχτας και χιλιάδες άλλοι αποκλείστηκαν σε σταθμούς. Εννέα τρένα ακινητοποιήθηκαν μεταξύ σταθμών, με αρκετούς επιβάτες να αναγκάζονται να περάσουν τη νύχτα μέσα σε αυτά, σύμφωνα με συνεντεύξεις στο κρατικό δίκτυο TVE.

Οι δράστες αφαίρεσαν καλώδια σε τέσσερις περιοχές σε μια ακτίνα 10 χιλιομέτρων, με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε να κάνει λόγο για «σοβαρή δολιοφθορά» σε ανάρτησή του στο Χ. «Είναι μια ενέργεια αρκετά συντονισμένη. Αυτός που το έκανε, ήξερε τι έκανε», υπογράμμισε.

Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις στις γραμμές που επηρεάστηκαν ανεστάλησαν χθες βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί λίγα τρένα αναχώρησαν από τη Μαδρίτη για το Τολέδο, που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτιότερα, και τα δρομολόγια προς πόλεις όπως η Σεβίλλη και η Μάλαγα, ακόμα νοτιότερα, δεν είχαν ακόμα αποκαταστηθεί, ανακοίνωσε μέσω Χ η Adif, η κρατική εταιρία διαχείρισης των σιδηροδρόμων.

Ισπανία: Έρευνα για την «πράξη δολιοφθοράς»

Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα τρένα στη διάρκεια του μπλακ άουτ που συνέβη στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Adif δήλωσε ότι το προσωπικό της εργάζεται για την αντικατάσταση των κλεμμένων καλωδίων και την αποκατάσταση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Το δίκτυο υψηλής ταχύτητας επεκτάθηκε με γρήγορους ρυθμούς στην Ισπανία στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να αποδεσμεύσει τα δημόσια μέσα μεταφοράς από τη χρήση άνθρακα. Το δίκτυο συνδέει σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και είναι ευάλωτο σε περιστατικά κλοπής καλωδίων καθώς διασχίζει μεγάλες ακατοίκητες εκτάσεις.

Οι αστυνομικές αρχές της Ισπανίας διεξάγουν έρευνα μετά την κλοπή των καλωδίων που είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί «πράξη δολιοφθοράς».

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι διεξάγεται έρευνα για την κλοπή των καλωδίων χαλκού, με στόχο «να αποσαφηνιστεί τι συνέβη και να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι».

«Χιλιάδες Ισπανοί παγιδευμένοι σε τρένα μέσα στη νύχτα. Χωρίς νερό. Χωρίς τίποτα. Δεύτερη Δευτέρα με αναξιοπρεπείς εικόνες για την τέταρτη οικονομία της ευρωζώνης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος.

Ισπανία: Πώς έγινε η κλοπή των καλωδίων

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η κλοπή σημειώθηκε χθες, Κυριακή, σε πέντε σημεία της γραμμής που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη. Αυτά τα πέντε σημεία βρίσκονται όλα στην επαρχία του Τολέδο και απέχουν μεταξύ τους «μόνο μερικά χιλιόμετρα».

Λόγω της κλοπής, ακινητοποιήθηκαν τουλάχιστον 30 τρένα χθες βράδυ και σήμερα το πρωί στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης αλλά επίσης και στις γραμμές από την ισπανική πρωτεύουσα προς τη Μάλαγα, τη Γρανάδα και τη Βαλένθια, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε αυτά ή να αποκλειστούν στους σταθμούς περισσότεροι από 10.000 επιβάτες.

Το πρωί, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου Adif παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις που έφτασαν ακόμη και τις 10 ώρες σε ορισμένα τρένα ενώ η κυκλοφορία ομαλοποιήθηκε.