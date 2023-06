Ισχυρή έκρηξη στο Παρίσι- Κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο του Παρισιού, με αρκετά κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά η έκρηξη σημειώθηκε στο 5ο διαμέρισμα. Πολλά κτίρια φλέγονται ενώ η πρόσοψη της «Αμερικανικής Ακαδημίας του Παρισιού» έχει καταρρεύσει.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ οι αρχές ενημερώνουν τους κατοίκους του Παρισιού να αποφύγουν την περιοχή.

🇫🇷 ALERTE INFO - Une violente explosion au gaz vient d’avoir lieu dans le centre de #Paris. Plusieurs immeubles sont en feu. Les pompiers ont fait évacuer le périmètre. (BFMTV) pic.twitter.com/8spFPk3gUf — Mediavenir (@Mediavenir) June 21, 2023

More video of the reported explosion in the 5th arrondissement of Paris, France.pic.twitter.com/BunZDHmgGX — Dredre babb (@DredreBabb) June 21, 2023

#BREAKING: Large explosion reported in Paris, France, in the 5th arrondissement known as the Latin Quarter.pic.twitter.com/cLNFBiAJj4 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 21, 2023

⚡ DERNIÈRE MINUTE - #Paris : Il y aurait eu une explosion dans le 5e arrondissement de la capitale française, plus à venir. (📹 @fannysparty) pic.twitter.com/FNtIeb6oGS — FranceNews24 (@FranceNews24) June 21, 2023