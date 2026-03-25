Ιράν: «Εκτοξεύσαμε πυραύλους» προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

«Υπαρξιακή απειλή» για τις χώρες του Κόλπου το Ιράν

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή λόγω των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον υποδομών τους.

Μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, από τα οποία ξέσπασε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη στοχοθετεί σε αντίποινα με drones και πυραύλους υποδομές στις χώρες του Κόλπου.

«Βλέπουμε μια υπαρξιακή απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια. Αυτή η επιθετική προσέγγιση υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία», δήλωσε ο πρέσβης του Κουβέιτ Νάσερ Αμπντουλάχ Χ. Μ. Αλχάγεν απευθυνόμενος στο Συμβούλιο.

Άλλα κράτη του Κόλπου καταδίκασαν επίσης τις ενέργειες του Ιράν, οι οποίες, όπως είπαν, σχεδιάστηκαν για να σπείρουν τον τρόμο.

Οι 47 χώρες- μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ψηφίσουν επί πρότασης που καταδικάζει τα πλήγματα του Ιράν και η οποία ζητεί από την Τεχεράνη να καταβάλει αποζημιώσεις και από τον Ύπατο Αρμοστή να παρακολουθεί την κατάσταση.

Το Ιράν υπεραμύνθηκε των ενεργειών του σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 1.500 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στη χώρα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πολεμάμε εξ ονόματος όλων σας εναντίον ενός εχθρού ο οποίος, αν δεν περιοριστεί σήμερα, δεν θα μπορεί να περιοριστεί αύριο», τόνισε ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αλί Μπαχρεϊνί αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ προέτρεψε τα κράτη να τερματίσουν τη σύγκρουση στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη.

«Η σύγκρουση αυτή έχει την πρωτοφανή δύναμη να παγιδεύσει χώρες πέρα από τα σύνορα και σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Τουρκ.

«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών πρέπει να τερματιστούν. Αν γίνονται σκόπιμα, τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», προειδοποίησε ο ίδιος.