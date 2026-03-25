Πώς βλέπουν οι Ιρανοί τις «διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου;

Η κοινωνία παραμένει διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη για ειρήνη και την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της χώρας υπό το ισλαμικό καθεστώς

The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκδώσει τελεσίγραφο προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας για επιθέσεις σε εργοστάσια ενέργειας, αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωνόταν.

Λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου, ο ίδιος ανακοίνωσε αναβολή των επιθέσεων για πέντε ημέρες, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχωρούσαν «σημαντικά», προς συμφωνία που υποστήριζε πως θα τερμάτιζε τις αεροπορικές επιδρομές και αντίποινα.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν την ύπαρξη συνομιλιών, χαρακτηρίζοντάς τες «ψεύτικες ειδήσεις».

Την επόμενη μέρα όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ συζητούν με «τα σωστά άτομα» στο Ιράν.

Η εικόνα μέσα στο Ιράν: Αποκοπή, φόβος και διχογνωμία

Λόγω διακοπής του διαδικτύου που επέβαλε η κυβέρνηση, οι Ιρανοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι πολίτες προσπαθούν με κάθε τρόπο να συνδεθούν μέσω δορυφορικού internet, παρά το γεγονός ότι η χρήση του είναι παράνομη. Αντίθετα, αξιωματούχοι και ορισμένοι υποστηρικτές της κυβέρνησης έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εμφανίζονται να υποστηρίζουν την πολιτική του καθεστώτος, ειδικά μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Μέσα στην κοινωνία, όμως, επικρατεί μεγάλη διχογνωμία. Πολλοί Ιρανοί επιθυμούν το τέλος του πολέμου, αλλά φοβούνται ότι μια συμφωνία θα διατηρήσει την ισχύ της ισλαμικής ηγεσίας. Η Kiana, μια γυναίκα από την Τεχεράνη, δηλώνει μπερδεμένη: «Αν ο πόλεμος τελειώσει, οι εκρήξεις θα σταματήσουν, αλλά θα μείνουμε με ένα καθεστώς που παραμένει βίαιο». Ο Armin, επίσης από την Τεχεράνη, ζητά τέλος στον πόλεμο αλλά δηλώνει αντίθετος σε κάθε μορφή διαπραγματεύσεων με το καθεστώς, καθώς πιστεύει ότι θα το νομιμοποιήσουν διεθνώς.

Άλλοι, όπως η Sadaf από τη βόρεια επαρχία Μαζαντάραν, θέλουν την πλήρη απομάκρυνση των θρησκευτικών ηγετών, ενώ η Mahtab από την Τεχεράνη δηλώνει παραίτηση απέναντι σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα, επισημαίνοντας την αίσθηση αδυναμίας και τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στις αποφάσεις για τη χώρα τους.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχουν δηλώσει ότι δημιουργούν συνθήκες ώστε οι Ιρανοί να αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας τους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σημάδια ότι τα μηνύματα αυτά έχουν γίνει κατανοητά ή έχουν ληφθεί υπόψη.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι ιρανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να μην βγουν στους δρόμους, υπογραμμίζοντας ότι όποιος το πράξει θα θεωρηθεί «εχθρός».

Παράλληλα, υπάρχουν Ιρανοί που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι το τρέχον καθεστώς πρέπει να εξασθενήσει περαιτέρω πριν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την κοινωνία να βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη για ειρήνη και την αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας υπό το ισλαμικό καθεστώς.

Με πληροφορίες από BBC

 
