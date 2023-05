ΗΠΑ: Το μυστήριο με τους σωρούς από μακαρόνια που πετάχτηκαν σε δάσος ίσως λύθηκε

Το μυστήριο με τις σωρούς από μακαρόνια που βρέθηκαν σε δάσος του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ δίπλα από ένα ρέμα φαίνεται πως ίσως τελικά λύθηκε, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Εκατοντάδες κιλά μακαρόνια κάθε είδους είχαν πεταχτεί από άγνωστο κοντά στο πάρκο των βετεράνων στο Old Bridge, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε η κάτοικος της περιοχής, Νίνα Τζόχνοβιτς. Οι φωτογραφίες έκαναν σύντομα τον γύρο του διαδικτύου.

Και ενώ τα ζυμαρικά έδειχναν βρασμένα στις φωτογραφίες, δεν ήταν έτσι όταν πετάχτηκαν εκεί. Τα μακαρόνια πετάχτηκαν ωμά αλλά μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή άρχισαν να μοιάζουν σαν μαγειρεμένα αν και δεν είχαν κανένα ίχνος σάλτσας.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ