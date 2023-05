Κάποιος πέταξε εκατοντάδες κιλά μακαρόνια σε δάσος του Νιου Τζέρσεϊ

Εκατοντάδες κιλά μαγειρεμένων ζυμαρικών εμφανίστηκαν κατά μήκος μιας κοίτης μικρού ποταμού σε δάσος του Νιουτ Τζέρσεϊ των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Σωροί από μακαρόνια κάθε είδους φαίνεται πως πετάχτηκαν από άγνωστο δίπλα σε ρέμα κοντά στο πάρκο των βετεράνων στο Old Bridge, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε η κάτοικος της περιοχής, Νίνα Τζόχνοβιτς.

Η Τζόχνοβιτς μοιράστηκε εικόνες των ζυμαρικών στο Facebook με την ίδια να εκτιμά ότι πρόκειται για εκατοντάδες κιλά μακαρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή της έγινε γρήγορα viral κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου. Χρήστες άρχισαν να αστειεύονται με το θέμα ή διατύπωναν θεωρίες για την ιστορία προέλευσης των μακαρονιών. Μέχρι σήμερα, το άτομο που πέταξε τα μακαρόνια εκεί δεν έχει ταυτοποιηθεί.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ