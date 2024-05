ΗΠΑ: Ένοπλος απειλούσε να εισβάλει σε σχολείο του Ουισκόνσιν

Ένας ένοπλος άντρας προσπάθησε να εισβάλει σε σχολείο του Ουισκόνσιν, όμως εξουδετερώθηκε πριν τα καταφέρει.

Το γυμνάσιο Mount Horeb στο Ουισκόνσιν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι υπήρχε ένα άτομο που κρατούσε όπλο έξω από το σχολείο, προσθέτοντας ότι «δεν παραβίασε την είσοδο» στο κτίριο και η απειλή «εξουδετερώθηκε».

Το σχολείο ανέφερε το περιστατικό στη σελίδα του στο Facebook λίγο μετά τις 11:30 π.μ. Σε μια σειρά αναρτήσεων, ανέφερε ότι όλα τα κτίριά της ήταν υπό lock down, καθώς η αστυνομία ρευνούσε το υπόλοιπο campus.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης ήταν ένας έφηβος οπλισμένος με καραμπίνα, που βρισκόταν έξω από το κτίριο του σχολείου. Η αστυνομία πυροβόλησε και εξουδετέρωσε τον ύποπτο πριν προλάβει να μπει στο γυμνάσιο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα θύματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ ατόμων μέσα στο σχολείο.

NEW: Active Shooter Incident at Mount Horeb Middle School



In a grievous development, an active shooter situation occurred at Mount Horeb Middle School located in Dane County, Wisconsin, resulting in several injuries.



Following the incident, an immediate lockdown was imposed on… pic.twitter.com/eKmJeiRceA