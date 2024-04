Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Φλόριντα - Δύο νεκροί και επτά τραυματίες

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στην πολιτεία της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Ντόραλ της Φλόριντα. Εκτός από τους δύο νεκρούς, από τα πυρά τραυματίστηκαν και έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν μετά από διαπληκτισμό θαμώνων του μπαρ. Οι πυροβολισμοί συγκεκριμένα ξεκίνησαν, όταν ένας από τους θαμώνες έβγαλε όπλο, πυροβολώντας έναν φύλακα, ο οποίος ανταπέδωσε τα πυρά. Οι έξι από τους ανθρώπους που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς ήταν εξίσου θαμώνες. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με την αστυνομία.

News 🇺🇲II:



Several wounded during a shootout this morning at Bar Martini, located in Doral's City Place in #Miami #Florida .#Follow for more #news #Updates pic.twitter.com/r4vPx38u3i