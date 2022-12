Ινδονησία: Σκηνοθέτησε τον θάνατό της για να μην πληρώσει το χρέος της

Μια μητέρα από την Ινδονησία κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό της σε μια περίτεχνη προσπάθεια να αποφύγει να πληρώσει ένα χρέος που όφειλε σε μια άλλη γυναίκα, σύμφωνα με την New York Post.

Φέρεται να χρωστούσε ένα άγνωστο ποσό στη συνεργάτιδα της, και είχε δεσμευτεί να το καταβάλλει αρχικά στις 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Daily Star, η γυναίκα δεν μπόρεσε να βρει τα χρήματα μέχρι εκείνη την ημερομηνία και ζήτησε από την συνεργάτιδά της να παρατείνει το δάνειο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

Αφού παρήλθε και αυτή η ημερομηνία η συνεργάτιδά της μπήκε στο Facebook στις 12 Δεκεμβρίου και σοκαρίστηκε όταν διάβασε μια ανάρτηση από την κόρη της οφειλέτριας που ανακοίνωνε ότι η μητέρα της είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η ανάρτηση ενημέρωνε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει μετά από ένα περιστατικό σε μια γέφυρα κοντά στο σπίτι της στο Μεντάν της Βόρειας Σουμάτρας και πως η ταφή θα γινόταν 370 μίλια μακριά στην πόλη Banda Aceh.

Μάλιστα η ενημέρωση μέσω Facebook περιελάμβανε μια φωτογραφία μίας «σορού» τυλιγμένης σε ένα σεντόνι, και μια διαφορετική εικόνα ενός φορείου σε νοσοκομείο. Δύο επιπλέον εικόνες έδειχναν την οφειλέτρια τυλιγμένη σε ένα σάβανο με τα μάτια της κλειστά καθώς παρίστανε τη νεκρή. Ωστόσο, η κόρη της φέρεται να παραδέχτηκε ότι η ανάρτηση ήταν ψεύτικη, ισχυριζόμενη ότι η μητέρα της είχε «χακάρει» τον λογαριασμό της στο Facebook.

Η εικόνα του φορείου φέρεται να είναι στιγμιότυπο από τηλεοπτική εκπομπή, ενώ τα στιγμιότυπα της οφειλέτριας με το σάβανο φέρονται να τραβήχτηκαν για να κάνουν την απάτη της πιο πειστική, σύμφωνα με την Daily Star.

