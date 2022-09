Ινδία: 102χρονος οργάνωσε ψεύτικο γάμο για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός - Επειδή του έκοψαν τη σύνταξη

Για να αποδείξει στις αρχές, που δεν του χορηγούσαν πλέον τη σύνταξή του, ότι παρά τα 102 χρόνια του είναι ζωντανός, ένας Ινδός εμφανίστηκε με άμαξα, γαμπριάτικο κοστούμι και μια μπάντα στην έδρα της τοπικής κυβέρνησης.

«Είμαι ζωντανός!», είπε ο Ντούλι Τσαντ. «Δεν λαμβάνω πλέον σύνταξη γήρατος από τον Μάρτιο, επειδή τα κυβερνητικά αρχεία λένε ότι είμαι νεκρός», πρόσθεσε. «Από τότε προσπαθώ μάταια να αποδείξω ότι ζω ακόμα».

102 year old man Duli Chand in Haryana's Rohtak who was declared dead in govt records and his pension was stopped. Today he came out on the roads to prove he is alive. @ndtv pic.twitter.com/PwfJ5ypf6r