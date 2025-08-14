Φωτιές τώρα: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τις καμένες εκτάσεις σε Πάτρα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τις εκτάσεις που είχαν κάψει οι φωτιές σε Πάτρα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης καταγράφηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 από δορυφόρους που πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές και υπέστησαν επεξεργασία από την ομάδα του Meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οι εικόνες αποτυπώνουν με ακρίβεια την καταστροφή που προκάλεσαν οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EU EMS, έως τις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης είχαν καεί:

42.466 στρέμματα στη Χίο

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Οι εικόνες και τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής και την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

