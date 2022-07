Ιαπωνία: Άνοιξαν οι κάλπες στη «σκιά» της δολοφονίας του Σίνζο Άμπε

Οι Ιάπωνες ψηφοφόροι προσήλθαν σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που ενδέχεται να δώσουν στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) περαιτέρω υποστήριξης μετά τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Ο Άμπε, ο μακροβιότερος σύγχρονος ηγέτης της Ιαπωνίας, δολοφονήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας υπέρ ενός τοπικού υποψηφίου στην πόλη Νάρα. Μια δολοφονία που το πολιτικό κατεστημένο καταδίκασε ως επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία.

Οι εκλογές για έδρες στη λιγότερο ισχυρή Άνω Βουλή του κοινοβουλίου θεωρούνται συνήθως ως δημοψήφισμα για τη σημερινή κυβέρνηση και οι δημοσκοπήσεις πριν από τη δολοφονία έδειχναν ήδη μια ισχυρή επίδειξη του κυβερνώντος μπλοκ υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα, προστατευόμενου του Άμπε.

Και ενώ το έθνος θρηνεί, το LDP και ο μικρότερος εταίρος του στον κυβερνητικό συνασπισμό, Κομέιτο θα μπορούσαν να κερδίσουν από ένα πιθανό κύμα ψήφων συμπαράστασης, όπως λένε πολιτικοί αναλυτές.

«Ο συνασπισμός LDP-Κομέιτο βρισκόταν ήδη σε τροχιά για μια σταθερή νίκη» ανέφερε ο Τζέιμς Μπρέιντι από την εταιρεία συμβούλων Teneo. «Τώρα ένα κύμα ψήφων συμπάθειας θα μπορούσε να ενισχύσει το περιθώριο νίκης».

Η προεκλογική εκστρατεία σταμάτησε την Παρασκευή μετά τη δολοφονία του Άμπε, αλλά οι πολιτικοί συνέχισαν τις προεκλογικές δραστηριότητες το Σάββατο.

Υπήρξε αυξημένη αστυνομική παρουσία όταν ο Ιάπωνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε μια προεκλογική εκδήλωση νοτιοδυτικά του Τόκιο ενώ στον χώρο τοποθετήθηκε και ένας σαρωτής ανίχνευσης μετάλλων, μέτρο ιδιαίτερα ασυνήθιστο στην Ιαπωνία.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 20:00, οπότε και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των exit poll.

Η συμμετοχή στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) ήταν 6,18%, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσοστό αυτό είναι ενισχυμένο σε σχέση με το 5,65% των τελευταίων εκλογών για την Άνω Βουλή το 2019, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το 15,3% των ψηφοφόρων είχε εκ των προτέρων δηλώσει ότι θα απέχει.

Μια ισχυρή επίδειξη στις κάλπες θα μπορούσε να βοηθήσει τον νυν πρωθυπουργό να εδραιώσει την κυριαρχία του, δίνοντας στον πρώην τραπεζίτη από τη Χιροσίμα την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τον στόχο του και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Μπορεί επίσης να του επιτρέψει να αναθεωρήσει το ειρηνιστικό σύνταγμα της Ιαπωνίας κάτι που ακόμη και ο Άμπε δεν μπόρεσε ποτέ να πετύχει.

«Στους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξει να ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια», είπε ο Μπρέιντι.

Οι δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι το LDP κέρδιζε τουλάχιστον 60 από τις 125 έδρες που διεκδικούνται σήμερα, συγκριτικά με τις 55 που κατέχει τώρα, επιτρέποντάς του να διατηρήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η επίτευξη 69 εδρών στην Άνω Βουλή θα έδινε στο LDP την πλειοψηφία. Ωστόσο δεν επηρεάστηκαν όλοι οι ψηφοφόροι από τη δολοφονία.

«Εάν το LDP είναι στην εξουσία για πολύ καιρό, θα υπάρξουν πάρα πολλές συμπαιγνίες», είπε ο Yoshio Yamamoto, ένας 40χρονος δημόσιος υπάλληλος που ψήφισε στην κεντρική πτέρυγα Nakano του Τόκιο.

Ο Κισίντα, έχει μετατοπιστεί πολιτικά προς τα δεξιά και έχει πει ότι μέρη του συντάγματος μπορεί να έχουν στοιχεία που «είναι ξεπερασμένα».

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ μεγαλύτερης στρατιωτικής ισχύος.

Αλλά ακόμη και μια ισχυρή απόδοση του LDP θα επισκιαστεί από τη δολοφονία του Άμπε, ο οποίος εξακολουθούσε να έχει σημαντική δύναμη στις πολιτικές αποφάσεις.

Ο θάνατός του έχει εγείρει το φάσμα ενός κενού εξουσίας και πιθανής αναταραχής στο εσωτερικό του κόμματος, λένε οι αναλυτές.

Το μικρό, λαϊκιστικό Ιαπωνικό Κόμμα Καινοτομίας, το οποίο κέρδισε έδρες στις γενικές εκλογές πέρυσι, θα μπορούσε να αφαιρέσει ψήφους από το LDP.

