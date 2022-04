Η Τζένιφερ Γκρέι δεν είχε καμία χημεία με τον Πάτρικ Σουέιζι στο Dirty Dancing: «Απλώς δεν ταιριάζαμε»

Η Τζένιφερ Γκρέι, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζόελ Γκρέι (γνωστός για το Cabaret), έγινε διάσημη με το «Dirty Dancing» μέσα από την ρόλο της Baby στο πλευρό του Πάτρικ Σουέιζι, στην ταινία του 1987.

Η ατάκα «Nobody puts Baby in a corner» [Κανείς δεν βάζει την Baby στη γωνία] παραμένει από τις διασημότερες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ωστόσο σήμερα, στα 62 της, η Τζένιφερ Γκρέι λέει ότι φιλοδοξεί να πάρει όσο περισσότερο χώρο μπορεί. «Είναι ένα νέο συναίσθημα. Να βγω από την γωνία», λέει στο περιοδικό People.

Almost 35 years after Dirty Dancing, @JenniferGrey is taking herself out of the corner. In the latest issue of PEOPLE, the actress opens up about her new memoir, the surprising lack of off-screen chemistry between her and Patrick Swayze and so much more. pic.twitter.com/eaCHmnXt75