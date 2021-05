Το νέο γιγάντιο εργοστάσιο της Tesla στο Βερολίνο θα είναι διακοσμημένο με δημιουργίες ευφάνταστων γκραφιτάδων.

Η εταιρεία, ολοκληρώνει την οικοδόμηση των εγκαταστάσεων και ανέβασε μια σύντομη αγγελία στο Twitter, καλώντας όσους καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να στείλουν δείγμα της δουλειάς τους στο email GigaBerlinArt@Tesla.com.

«Αν θέλετε να βοηθήσετε να καλύψουμε το Giga Berlin με εκπληκτικά γκράφιτι, στείλτε μας τη δουλειά σας στο GigaBerlinArt@Tesla.com», γράφουν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας.

If you want to help cover Giga Berlin in awesome graffiti art, send us your work at GigaBerlinArt@Tesla.com

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να φιλοτεχνήσουν τους τσιμεντένιους τοίχους του εργοστασίου στην έκταση των 2,99 τετραγωνικών χιλιομέτρων. «Όταν μπουν οι τελικές πινελιές, ελπίζω να θεωρηθεί κόσμημα του Βρανδεμβούργου» σχολίαζε ο Μασκ την περασμένη εβδομάδα.

Unexpectedly there was an opportunity for a brief informal catchup between @elonmusk and myself at #gigafactory this afternoon. A brief wrap up of the progress in an excellent mood. Not having been on site for months I was amazed by the current status. Safe ongoing journey, Elon. pic.twitter.com/eYk8SOXSBf