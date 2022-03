Η Ρωσία επιχειρεί να διαψεύσει τα ντοκουμέντα: «Η τραυματίας έγκυος στη Μαριούπολη είναι blogger»

Την ώρα που η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για τον βομβαρδισμό ενός μαιευτηρίου της Μαριούπολης, το Κρεμλίνο επιχειρεί να διαψεύσει φωτογραφικά ντοκουμέντα.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για διάπραξη γενοκτονίας, μετά το βομβαρδισμό νοσοκομείου Παίδων στη Μαριούπολη και παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

«Ο αεροπορικός βομβαρδισμός κατά μαιευτηρίου είναι η απόδειξη τού ότι αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία των Ουκρανών» κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στην επίθεση τραυματίστηκαν έγκυες και παιδιά, με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν την έκταση της καταστροφής.

Video released by Ukrainian Pres. Zelenskyy shows the ruins of a children's hospital in Mariupol, Ukraine, blamed on Russian airstrikes.

Μια συγκεκριμένη φωτογραφία, που έχει αναμεταδόθηκε παγκοσμίως και τράβηξε φωτογράφος του Associated Press δείχνει μια έγκυο γυναίκα να απομακρύνεται από το μαιευτήριο που βομβάρδισαν οι ρωσικές δυνάμεις την Τετάρτη, στη Μαριούπολη.

An injured pregnant woman is taken from the wreckage of the hospital in Mariupol



An injured pregnant woman is taken from the wreckage of the hospital in Mariupol

📷 Evgeniy Maloletka/AP

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Βρετανία υποστηρίζει, ωστόσο, πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter, ισχυρίζεται μεταξύ άλλων πως το μαιευτήριο στη Μαριούπολη δεν λειτουργούσε πλέον, και πως «αντιθέτως» έχει μετατραπεί σε άντρο ουκρανικών δυνάμεων και ριζοσπαστικών, ευρέως γνωστούς ως Τάγμα του Αζόφ.

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Ναντίν Ντόρις αναδημοσίευσε το μήνυμα της ρωσικής πρεσβείας, κάνοντας λόγο για fake news.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Βρετανία επιχείρησε να διαψεύσει και την φωτογραφία της εγκύου, σημειώνοντας σε διαφορετικό μήνυμα πως πρόκειται για την Ουκρανή beauty blogger Marianna Podgurskaya, που είναι όντως έγκυος αλλά πόζαρε για τις φωτογραφίες και δεν τραβήχτηκαν από διασώστες ή μάρτυρες.

«Στην πραγματικότητα τραβήχτηκαν από τον διάσημο προπαγανδιστή φωτογράφο Evgeniy Maloletka, αντί διασώστες και μάρτυρες, όπως θα περίμενε κανείς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ρωσική πρεσβεία.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Σάιμον Οστρόφσκι αναδημοσίευσε το μήνυμα, γράφοντας: «Οι Ρώσοι υποστηρίζουν πως μια έγκυος γυναίκα που τραυματίστηκε σε βομβαρδισμό νοσοκομείου και φωτογραφήθηκε από τον φωτογράφο του AP Evgeniy Maloletka -που είναι περικυκλωμένος από τις δυνάμεις τους με ελάχιστο φαγητό και ανίκανος να διαφύγει εδώ και δυο εβδομάδες- είναι ηθοποιός. Εκείνος θα πάρει Πούλιτζερ. Εκείνοι την Χάγη».

The Russian are claiming a pregnant woman hurt in a hospital bombing photographed by AP photographer @EMaloletka - who's been surrounded by their forces with barely food & unable to escape for two weeks - is a crisis actress. He'll get the Pulitzer. They'll get The Hague.

Τους ισχυρισμούς της ρωσικής πρεσβείας στη Βρετανία διέψευσε και ο δημοσιογράφος Μάθιου Κούπφερ, κάνοντας επίσης λόγο για fake news εκ μέρους της Ρωσίας και μεταξύ άλλων τονίζει πως η Marianna Podgurskaya είναι όντως από την Μαριούπολη και πράγματι έγκυος, ενώ ο Evgeniy Maloletka «διάσημος φωτορεπόρτερ από την Ουκρανία που καλύπτει τον πόλεμο στην Μαριούπολη».

«Δεν είναι περισσότερο "beauty blogger" από εκατομμύρια άλλες νεαρές γυναίκες παγκοσμίως. Η Ρωσία θέλει να υπονοήσει πως είναι ηθοποιός. Στην πραγματικότητα είναι ένα ακόμη θύμα βομβαρδισμού», λέει.

Shameful lies! 1) Podgurskaya's Instagram shows A) she's from Mariupol & B) her husbanded posted a photo in January where she is visibly pregnant.



Shameful lies! 1) Podgurskaya's Instagram shows A) she's from Mariupol & B) her husbanded posted a photo in January where she is visibly pregnant.

2) Evgeniy Maloletka is a well-known photojournalist from #Ukraine who was covering the war in Mariupol.

Η φωτογραφία της Podgurskaya έχει γίνει viral σε αμέτρητα προπαγανδιστικά σάιτ, όπως εξηγεί ο Κούπφερ.

«Για να πάρετε μια ιδέα τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα: δεν είναι διάσημη. Είναι θύμα του ρωσικού βομβαρδισμού σε μαιευτήριο της Μαριούπολης, στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή, αν κάνετε αναζήτηση το όνομά της, υπάρχουν 4.600+ αποτελέσματα από fake news και προπαγανδιστικά σάιτ. Ντροπή», γράφει σε νέο μήνυμα.

Just so you understand what this woman has gone through:



Just so you understand what this woman has gone through:

She is not a famous person. She was the victim of #Russia airstrike on a maternity hospital in Mariupol, #Ukraine. Now when you search her name, there are 4,600+ results from dodgy fake news and propaganda sites. Shame!

Σε επόμενο μήνυμα γράφει: «Ένας από τους λογαριασμούς παραπληροφόρησης, έχει κάνει tag την Podgurskaya στο Instagram σε ανάρτηση, που υποστηρίζει ότι είναι ηθοποιός. Και αυτή τη στιγμή -τύμπανα παρακαλώ- εμφανίζεται δίπλα σε μια φωτογραφία που αποδεικνύει ότι είναι όντως έγκυος!».

The latest: One of these #disinformation accounts has tagged Podgurskaya on Instagram in a post claiming she's a crisis actor. It now appears — drum roll, please — **right next to the photo proving she's actually pregnant!** #Ukraine

Η Ρωσία λέει ότι δεν υπήρξε αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο της Μαριούπολης

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με σημερινή του ανακοίνωση, αρνήθηκε ότι η ρωσική αεροπορία βομβάρδισε το μαιευτήριο και νοσοκομείο παίδων στην πόλη Μαριούπολη της Ουκρανίας την προηγούμενη μέρα, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι ήταν «μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η Ρωσία δεν πραγματοποίησε χθες Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές κατά επίγειων στόχων στην περιοχή αυτή.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το νοσοκομείο, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι χρειάζεται να επιβεβαιωθούν τα σαφή γεγονότα.