Βόλος: 18χρονος προσπάθησε να ξεφύγει από συμπλοκή και καρφώθηκε το πόδι του σε μπετόβεργα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Βόλο, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 18χρονου.

Λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε οδό κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές του Βόλου, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας, για άγνωστο ωστόσο λόγο και αφορμή.

Τότε ένας18χρονος άρχισε να τρέχει προκειμένου να ξεφύγει από το επεισόδιο και στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο, πήδηξε από έναν τοίχο και έπεσε σε παρτέρι έξω από πυλωτή πολυκατοικίας, όπου τραυματίστηκε καθώς καρφώθηκε το πόδι του σε μπετόβεργα.

Οι φωνές του νεαρού κινητοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν τον 18χρονο αιμόφυρτο με τη μπετόβεργα στο πόδι του.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο χρειάστηκε και συνδρομή από την Πυροσβεστική, η οποία έκοψε με τροχό τη σιδερόβεργα που είχε καρφωθεί στο πόδι του.

Στη συνέχεια οι διασώστες τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βόλος: Προφυλακίστηκε η μητέρα που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία και εκμεταλλευόταν την ανήλικη κόρη της