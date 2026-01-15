ΤECH & SCIENCE
Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος μπορούν να ρίξουν το κόστος καυσίμων των αεροπορικών

Οι αναλυτές τονίζουν ότι τα οφέλη θα ήταν ιδιαίτερα αισθητά για τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Το πώς η κουλτούρα απώλειας βάρους στις ΗΠΑ, με τη χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, επηρεάζει τα λειτουργικά έξοδα των αεροπορικών εταιρειών, αναλύει η Wall Street σε πρόσφατη έκθεσή της.

Η Wall Street, μεταξύ άλλων, θεωρεί πως οι αεροπορικές εταιρείες «βγαίνουν» κερδισμένες από τα φάρμακα αδυνατίσματος, καθώς μειώνεται η κατανάλωση καυσίμων στα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με αναλυτές, η ευρεία χρήση νέων φαρμάκων τύπου GLP-1 -που πλέον διατίθενται και σε μορφή χαπιού- μπορεί να μειώσει αισθητά το βάρος των επιβατών και, κατ’ επέκταση, την κατανάλωση καυσίμων, το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος των αερομεταφορών. Αναλυτές της Jefferies εκτιμούν ότι μια «πιο λεπτή κοινωνία» θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη καύση καυσίμων και υψηλότερα κέρδη.

Όπως σημειώνουν, οι αεροπορικές εδώ και δεκαετίες προσέχουν εμμονικά κάθε κιλό βάρους στα αεροσκάφη – από το χαρτί στα περιοδικά μέχρι τις λεπτομέρειες του κέτερινγκ.

Φάρμακα αδυνατίσματος και αεροπορικές: Τι δείχνουν τα νούμερα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Jefferies:

  • Μείωση 10% στο μέσο βάρος των επιβατών θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 2% στο συνολικό βάρος του αεροσκάφους.
  • Αυτό μεταφράζεται σε έως 1,5% χαμηλότερο κόστος καυσίμων και αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) έως 4%.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι τα οφέλη θα ήταν ιδιαίτερα αισθητά για τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, όπως οι American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines και Southwest Airlines. Οι τέσσερις αυτές εταιρείες αναμένεται να καταναλώσουν συνολικά περίπου 16 δισ. γαλόνια καυσίμων το 2026, με μέση τιμή 2,41 δολάρια το γαλόνι. Ο συνολικός λογαριασμός πλησιάζει τα 39 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας σχεδόν στο 19% των λειτουργικών τους εξόδων.

Οι κατασκευαστές αεροσκαφών, όπως η Boeing, τονίζουν συστηματικά ότι το βάρος είναι καθοριστικός παράγοντας για την κατανάλωση καυσίμου. Σε ένα αεροσκάφος, το μέγιστο βάρος απογείωσης μοιράζεται μεταξύ καυσίμων, επιβατών, αποσκευών και φορτίου.

Ως παράδειγμα, σε ένα Boeing 737 Max 8: το «κενό» βάρος λειτουργίας είναι περίπου 44.000 κιλών, ενώ το βάρος των επιβατών φτάνει τα 14.500 κιλά.

Αν το μέσο βάρος επιβάτη μειωθεί κατά 10%, το συνολικό βάρος επιβατών μειώνεται κατά περίπου 1.451 κιλά, μια διαφορά που, σε χιλιάδες πτήσεις τον χρόνο, οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων.

Άξιο διευκρίνησης σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία, είναι ότι η Wall Stret μετράει τα κιλά σε λίβρες: κοινώς, το «κενό» βάρος λειτουργίας σε ένα Boeing 737 Max 8 υπολογίζεται στις 99.000 λίβρες, ενώ το βάρος των επιβατών σε 32.000 λίβρες. Αντίστοιχα, το μειωμένο ποσοστό του βάρους των επιβατών, ανέρχεται στις 3.200 λίβρες. 

Με πληροφορίες από cnbc

