«Η Μπούντεσταγκ δεν είναι τσίρκο»: Ο Μερτς είπε «όχι» στη σημαία του Pride, προκαλώντας αντιδράσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος και ηγέτης του CDU, Φρίντριχ Μερτς, δέχεται σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, αφού δεν επέτρεψε την ανάρτηση της σημαίας του Pride στο κτίριο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, ενόψει της Christopher Street Day (26 Ιουλίου)

«Η Μπούντεσταγκ δεν είναι τσίρκο για να κρεμιέται κάθε σημαία», δήλωσε ο Μερτς σε τηλεοπτική εμφάνιση στο δημόσιο δίκτυο ARD την Τρίτη.

Υπερασπιζόμενος την πρόεδρο του Κοινοβουλίου και βουλευτές του κόμματός του, ο Μερτς υποστήριξε ότι η σημαία του Pride θα πρέπει να αναρτάται μόνο στις 17 Μαΐου (Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας) και όχι κατά τη διάρκεια άλλων επετειακών ημερών. «Τις υπόλοιπες ημέρες, στην Μπούντεσταγκ κυματίζουν μόνο η γερμανική και η ευρωπαϊκή σημαία. Και αυτή η απόφαση είναι η σωστή», είπε χαρακτηριστικά.

