Η Μελάνια Τραμπ στο Καπιτώλιο για να υποστηρίξει νόμο κατά του revenge porn

Η Μελάνια Τραμπ θα βρεθεί σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για μια συζήτηση με μέλη του Κογκρέσου σχετικά με ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να καταστήσει ομοσπονδιακό έγκλημα την ανάρτηση προσωπικών εικόνων στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση ενός ατόμου, καθώς και να συμβάλει στην άμεση αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου.

Θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή της χωρίς τον σύζυγό της, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλευρό της, από τότε που ανέλαβε εκ νέου τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας στις 20 Ιανουαρίου.

Η πρωτοβουλία είναι γνωστή ως νόμος «Take It Down (Κατεβάστε το)» και υποστηρίζεται από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τεντ Κρους και τη Δημοκρατική γερουσιαστή Έιμι Κλόμπατσαρ. Ψηφίστηκε από τη Γερουσία τον Φεβρουάριο.

Η δημόσια εκδήλωση υποστήριξης της Μελάνια Τραμπ για τη νομοθεσία θα μπορούσε να συμβάλει στο να περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και να φτάσει στο γραφείο του προέδρου Τραμπ για να γίνει νόμος.

«Προτρέπω το Κογκρέσο να περάσει αυτή τη σημαντική νομοθεσία για τη διασφάλιση της νεολαίας μας», έγραψε η Πρώτη Κυρία στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

BE BEST: On my way to The Hill to advocate for the Take It Down Act bill. I urge Congress to pass this important legislation to safeguard our youth. pic.twitter.com/A2qoet0Y2c

Ο Κρουζ είναι ένας από τους νομοθέτες που θα συναντήσουν την πρώτη κυρία για τη συζήτηση στην αίθουσα Mansfield του Καπιτωλίου. Προσκλήθηκαν επίσης υποστηρικτές της διαδικτυακής ασφάλειας και θύματα εκδικητικής πορνογραφίας.

Ο Κρουζ δήλωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το μέτρο εμπνεύστηκε από την Έλιστον Μπέρι και τη μητέρα της, οι οποίες επισκέφθηκαν το γραφείο του αφού το Snapchat αρνήθηκε επί σχεδόν ένα χρόνο να αφαιρέσει μια μη συναινετική προσωπική εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, μία πρακτική γνωστή ως «deepfake»

«Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο, τον εξευτελισμό και το τραύμα που έχουν βιώσει τόσοι πολλοί Αμερικανοί στα χέρια των AI deepfakes», δήλωσε ο Κρουζ.

Η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram, υποστηρίζει τη νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο θα καταστήσει ομοσπονδιακό έγκλημα τη συνειδητή δημοσίευση ή την απειλή δημοσίευσης προσωπικών εικόνων στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των ρεαλιστικών εικόνων που δημιουργήθηκαν με AI.

Εάν το νομοσχέδιο γίνει νόμος, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να αφαιρούν τέτοιες εικόνες εντός 48 ωρών από το αίτημα του θύματος και να λαμβάνουν μέτρα για τη διαγραφή αντιγράφων του περιεχομένου.

«Η κοινοποίηση μιας προσωπικής εικόνας - πραγματικής ή δημιουργημένης από τεχνητή νοημοσύνη - χωρίς συγκατάθεση μπορεί να είναι καταστροφική και η Meta υποστηρίζει πολλές προσπάθειες για να βοηθήσει στην αποτροπή της», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της Meta, Άντι Στοούν, στο X.

Meta supports @SenTedCruz & @SenAmyKlobuchar's TAKE IT DOWN Act, and we appreciate that @FLOTUS is highlighting the issue. Having an intimate image – real or AI-generated - shared without consent can be devastating and Meta developed and backs many efforts to help prevent it. https://t.co/R1OC14p3UV