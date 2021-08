Η Λούρδη Λεόν μίλησε για την συνεχή της προσπάθεια να τα καταφέρει μόνη της, απαντώντας στα σχόλια περί «ατάλαντου πλουσιόπαιδου».

Η 24χρονη κόρη της Μαντόνα φωτογραφήθηκε στο εξώφυλλο της Vogue με τίτλο «Generation America: The Models Changing an Industry» της Vogue μαζί με επτά ακόμη διάσημα μοντέλα- Bella Hadid, Kaia Gerber, Precious Lee, Anok Yai, Ariel Nicholson, Sherry Shi and Yumi Nu.

Σε συνέντευξη για το τεύχος Σεπτεμβρίου, μίλησε για την εμπειρία να είναι κόρη της διάσημης Μαντόνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι ένα ατάλαντο πλουσιόπαιδο που βρήκε τα πάντα έτοιμα, αλλά δεν είμαι».

Στη συνέχεια αναφέρει τους τρόπους που έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την μητέρα της, εξηγώντας ότι πληρώνει μόνη τα δίδακτρα για τις σπουδές της και πως ζει στο Μπάσγουικ του Μπρούκλιν, ώστε να μπορεί να «εξαφανίζεται στην πολύγλωσση δημιουργική κοινότητα».

Η Λούρδη, που πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες για τους Marc Jacobs και Stella McCartney, φοίτησε για λίγο στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν πριν αλλάξει και μεταφερθεί στο State University of New York, στο τμήμα χορού.

Να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζεται στο εξώφυλλο της Vogue, μετά την φωτογράφιση με την μητέρα της το 2005, όπου πόζαρε μαζί με τα αδέρφια της.