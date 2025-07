Η Ιαπωνία δημιουργεί νέα υπηρεσία για τον έλεγχο ξένων κατοίκων και τουριστών

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση νέου κυβερνητικού γραφείου με αντικείμενο τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τους αλλοδαπούς κατοίκους της χώρας, καθώς εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις ενόψει των εκλογών για την άνω βουλή την Κυριακή.

Ο πρωθυπουργός Σιγκερού Ισίμπα παρουσίασε το νέο σχήμα, με την ονομασία Γραφείο για την Προώθηση μιας Κοινωνίας Συμβίωσης με Αλλοδαπούς, ως ένα «κέντρο συντονισμού» για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, κοινωνικών παροχών και ιδιοκτησίας ακινήτων από ξένους.

Η κίνηση εντάσσεται σε μια περίοδο εντεινόμενης δημόσιας δυσαρέσκειας, με φόντο την αύξηση του αριθμού των ξένων επισκεπτών και κατοίκων. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι η «αυστηρή εφαρμογή των κανόνων» απέναντι σε περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς ή κατάχρησης των κρατικών δομών από μη Ιάπωνες πολίτες.

Το ζήτημα έχει αναδειχθεί σε πολιτικό θέμα τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέρει λόγω της παρουσίας μικρών εθνικιστικών κομμάτων, όπως το Sanseito, που προωθούν μια ρητορική τύπου «Ιαπωνία πρώτα», παραπέμποντας στο δόγμα «America First» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και το συγκεκριμένο κόμμα δεν διεκδικεί κυβερνητική πλειοψηφία, εκτιμάται ότι μπορεί να αποσπάσει 10 έως 15 έδρες, αποδυναμώνοντας το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) και τους συμμάχους του. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως η ίδρυση του νέου γραφείου αποσκοπεί και στο να αποδείξει η κυβέρνηση πως υιοθετεί «αυστηρή στάση» απέναντι στις ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Παρότι οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν ξεπερνούν το 3% του πληθυσμού της Ιαπωνίας, οι αυξανόμενες τουριστικές ροές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορες περιοχές.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024, περισσότεροι από 21 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα, αριθμός-ρεκόρ σύμφωνα με την Ιαπωνική Τουριστική Υπηρεσία. Παράλληλα, η Ιαπωνία αναδείχθηκε ως ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Ασία.

Η συρροή επισκεπτών σε δημοφιλείς γειτονιές και τοπία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με ορισμένες δημοτικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα, όπως ο περιορισμός της πρόσβασης σε δημοφιλείς τοποθεσίες.

Ορισμένοι Ιάπωνες κατηγορούν τους τουρίστες και για την αύξηση του κόστους ζωής ή για ελλείψεις βασικών αγαθών, όπως το ρύζι. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για αλλοδαπούς κατοίκους που φέρονται να αποφεύγουν την καταβολή εισφορών ή να αποκτούν ακίνητα, ανεβάζοντας τις τιμές στην αγορά.

Ο Σουνσούκε Ταναμπέ, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο Waseda του Τόκιο, εξηγεί ότι μεγάλο μέρος της δυσφορίας στηρίζεται σε εσφαλμένες εντυπώσεις. Παρά τη διάχυτη αντίληψη περί αύξησης της εγκληματικότητας, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο: τα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ιαπωνία έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία 20ετία.

