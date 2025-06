Ιαπωνία: Έκλεισε αεροδρόμιο αφού αρκούδα «κατέλαβε» τον διάδρομο προσγείωσης

Σε αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκονται οι αρχές του αεροδρομίου Γιαμαγκάτα στη βόρεια Ιαπωνία, όπου μια μαύρη αρκούδα εμφανίστηκε ξανά και ξανά στον διάδρομο προσγείωσης, προκαλώντας την ακύρωση τουλάχιστον 12 πτήσεων μέσα στην ίδια ημέρα.

Η αρκούδα εθεάθη για πρώτη φορά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Αμέσως οι αρχές έκλεισαν τις εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ωστόσο, λίγο πριν το μεσημέρι, το ζώο εμφανίστηκε ξανά στον διάδρομο, με αποτέλεσμα να διακοπούν εκ νέου οι πτήσεις.

Βίντεο από το αεροδρόμιο δείχνει ένα όχημα ασφαλείας με φώτα να καταδιώκει την αρκούδα, η οποία τράπηκε προσωρινά σε φυγή. Παρόλα αυτά, οι υπεύθυνοι πιστεύουν ότι εξακολουθεί να κινείται κάπου στον χώρο του αεροδρομίου.

«Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε προσγειώσεις όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο Ακίρα Ναγκάι, υπεύθυνος του αεροδρομίου, στο AFP, προσθέτοντας ότι το δεύτερο «κύμα» αναστάτωσης οδήγησε στην ακύρωση 12 πτήσεων.

A bear wandered onto the runway of Yamagata Airport in Japan, forcing a temporary shutdown and flight cancellations pic.twitter.com/i7WFvsLRMw