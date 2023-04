Η Φινλανδία γίνεται σήμερα επίσημα το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ– Η αντίδραση της Ρωσίας

Ημέρα ορόσημο η σημερινή για τη Φινλανδία, αφού γίνεται επίσημα το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ η ένταξη της Φινλανδίας στη Συμμαχία toy NATO γίνεται την ημέρα της επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, στις 4 Απριλίου 1949.

Ο Στόλτενμπεργκ δεν παρέλειψε να σημειώσει το πόσο σημαντική είναι η προσχώρηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, προσθέτοντας πως ισχυροποιεί τη Συμμαχία, ενώ πρόσθεσε ότι κάνει τη χώρα ασφαλέστερη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, προσερχόμενος στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ήθελε να απομακρυνθούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τις χώρες-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης και να κλείσουν οι πόρτες του ΝΑΤΟ σε νέα μέλη, αλλά αντ' αυτού η απάντηση που παίρνει είναι «μεγαλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας» και η ένταξη της Φινλανδίας.

This is an historic week. Tomorrow we will welcome #Finland 🇫🇮 as the 31st member of #NATO, making Finland safer & NATO stronger. pic.twitter.com/DEt2w9clUj