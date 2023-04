ΝΑΤΟ: Η Φινλανδία γίνεται το 31ο μέλος - «Ιστορική ημέρα», λέει ο Στόλτενμπεργκ

Η Φινλανδία θα γίνει αύριο, Τρίτη, το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας μία νέα σελίδα στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε σχετικά: «Αύριο, θα υποδεχθούμε την Φινλανδία ως 31ο μέλος», διευκρινίζοντας ότι η φινλανδική σημαία θα υψωθεί στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες το απόγευμα. «Πραγματικά, είναι μία ιστoρική ημέρα», είπε.

Finland becomes a Member of NATO on Tuesday, 4 April 2023.



President @Niinisto will travel to Brussels and attend an accession ceremony at NATO Headquarters. https://t.co/T3qr7NxTXm