ΝΑΤΟ: Η Τουρκία κύρωσε την ένταξη της Φινλανδίας- Στην αναμονή η Σουηδία

Το τουρκικό κοινοβούλιο κύρωσε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ η Σουηδία παραμένει σε αναμονή.

Η Τουρκία είναι το τελευταίο μέλος του ΝΑΤΟ που ενέκρινε την προσχώρηση της Φινλανδίας στη Συμμαχία, καθώς ήδη το ουγγρικό κοινοβούλιο είχε δώσει το «πράσινο φως» αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστο ευχαρίστησε τις 30 χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ για την υποστήριξή τους στην ένταξη της χώρας του στη Συμμαχία. «Θέλω να τις ευχαριστήσω όλες για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους», έγραψε στο Twitter. «Αδημονούμε να καλωσορίσουμε στη Συμμαχία τη Σουηδία το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε.

«Η είσοδος στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια της Φινλανδίας και θα βελτιώσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Βαλτική και τη Βόρεια Ευρώπη», ανέφερε η φινλανδική κυβέρνηση σε ανακοίνωση μετά την ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Φινλανδία γίνεται η πρώτη χώρα που εντάσσεται στο ΝΑΤΟ μετά τη Βόρεια Μακεδονία, το 2020.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ καλωσόρισε αυτή την εξέλιξη. «Αυτό θα κάνει ολόκληρη την οικογένεια του ΝΑΤΟ πιο ισχυρή και ασφαλή», έγραψε σε ανάρτησή του ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.