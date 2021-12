Η Airbnb ενοικιάζει το σπίτι του «Home Alone» για μια νύχτα με οικοδεσπότη τον Buzz

Οι φανς του Home Alone θα έχουν την ευκαιρία να μείνουν για ένα βράδυ στο διάσημο σπίτι της ταινίας, με οικοδεσπότη τον «Buzz McCallister».

Ο Devin Ratray, που υποδυόταν τον μεγαλύτερο αδερφό του Μακόλεϊ Κάλκιν στην ταινία «Home Alone» του 1990, το σίκουελ «Home Alone 2: Lost in New York» και το πρόσφατο «Home Sweet Home Alone», θα γίνει οικοδεσπότης μιας τυχερής ομάδας τεσσάρων επισκεπτών στο διάσημο σπίτι της οικογένειας McCallister, στο Σικάγο.

Το σπίτι όχι μόνο θα είναι στολισμένο σύμφωνα με την αισθητική της ταινίας, αλλά οι τέσσερις τυχεροί θα μπορούν επίσης να στήσουν τις δικές τους παγίδες και να γνωρίσουν μια αληθινή ταραντούλα, που ονομάζεται Axl, εμπνευσμένη από το κατοικίδιο του Buzz στις ταινίες.

Kevin και Buzz McCallister σε σκηνή της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Οι επισκέπτες που θα επιλεχθούν για τη διανυκτέρευση στις 12 Δεκεμβρίου θα μπορούν επίσης να απολαύσουν το διάσημο πρόχειρο φαγητό του Κέβιν, όπως πίτσα σε στιλ Σικάγο και ένα «πολύ θρεπτικό δείπνο με μακαρόνια και τυρί για φούρνο μικροκυμάτων» υπό το φως των κεριών- όπως έκανε ο 8χρονος Κέβιν, τον οποίο υποδύθηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν πριν αντιμετωπίσει τους διαρρήκτες Χάρι και Μαρβ.

«Θα διακοσμηθεί ακριβώς όπως πριν από 31 χρόνια και θα είναι γεμάτο με λιχουδιές και παγίδες», εξηγεί ο 44χρονος ηθοποιός, στο περιοδικό People. «Θα υπάρχουν παγίδες με εκρήξεις, αλλά τίποτα επικίνδυνο. Θα υπάρχει, φυσικά, ένα υπέροχο πιάτο μακαρόνια με τυρί και ένα ψηλό ποτήρι γάλα, όπως εκείνα που προσπάθησε να φάει ο Κέβιν για δείπνο πριν τον διακόψουν οι Wet Bandits».

Σε ερώτηση αν θα υπάρχουν επίσης τα συστατικά του Κέβιν για παγωτό, ο Ratray αστειεύτηκε: «Ο,τιδήποτε μπορείς να φανταστείς από την πρώτη ταινία θα υπάρχει, αρκεί να μην είναι κουτάκια μπογιάς στο πρόσωπο».

Η τυχερή ομάδα θα λάβει επίσης ένα κιτ LEGO Ideas Home Alone ενώ θα έχει και την ευκαιρία για «ένα αναπάντεχα τσουχτερό aftershave και άφθονες στιγμές να ουρλιάξει στον καθρέφτη».

Ο Ratray πρόσθεσε ότι «ελπίζουμε πως θα χιονίσει», ακριβώς όπως στην ταινία, σημειώνοντας ωστόσο πως «δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό αλλά θα είναι σαν να ζεις στην ταινία».

«Έχετε δει την ταινία τόσες πολλές φορές, έχετε δει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπροστινό δωμάτιο, έχετε δει τη σκάλα, κόσμο να τρέχει πάνω-κάτω, έχετε δει την κουζίνα όπου ο Μπαζ έκανε εμετό την πίτσα. Νομίζω ότι καθάρισαν το πάτωμα», αστειεύτηκε ο Ratray, προσθέτοντας για τη διάσημη σκηνή πως «βασικά δεν άφησα καθόλου πίτσα να πέσει στο πάτωμα».

Η εμπειρία «Home Alone» της Airbnb γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό και μέρος των εσόδων θα δοθεί La Rabida Children's Hospital του Σικάγο για παιδιά με χρόνιες παθήσεις και ασθένειες.

Όσοι επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι και να ζήσουν μια βραδιά όπως αυτή του Κέβιν (χωρίς τους Wet Bandits) μπορούν να κάνουν κράτηση για διανυκτέρευση με κόστος 25 δολάρια, από τις 7 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα της Airbnb.