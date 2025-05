«Χρειαζόμαστε λιγότερους ΛΟΑΤΚΙ+ απόφοιτους» - Νέο ομοφοβικό παραλήρημα του Λευκού Οίκου

Σε ομοφοβικές δηλώσεις προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εν μέσω της πολύκροτης διαμάχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ με το Χάρβαρντ.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειές του «να γονατίσει το Χάρβαρντ», όπως σχολιάζουν οι New York Times, η Κάρολάιν Λέβιτ μιλώντας στο Fox News, ανέφερε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται «λιγότερους ΛΟΑΤΚΙ+ απόφοιτους από το Χάρβαρντ».

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, η ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα είναι η τελευταία εξέλιξη της στοχοποίησης του Χάρβαρντ, από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το Υπουργείο Παιδείας «πάγωσε» χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το πανεπιστήμιο, αφού εκείνο αγνόησε τις εντολές του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τις πολιτικές DEI, στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης να απαγορεύσει στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.

«Ο πρόεδρος ενδιαφέρεται περισσότερο να δώσει αυτά τα χρήματα των φορολογουμένων σε επαγγελματικές σχολές και σε προγράμματα κρατικών πανεπιστημίων, όπου προωθούνται αμερικανικές αξίες, αλλά – και κυρίως – όπου εκπαιδεύεται η επόμενη γενιά με βάση τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε στην οικονομία και την κοινωνία μας: μαθητείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

#BREAKING: "The President is more interested in giving that money to trade schools…Electricians, plumbers…we need more of those in our country… That's what this administration's position is." Press Sec Karoline Leavitt on Fox Newspic.twitter.com/CvaP7QZO0V