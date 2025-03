Χίθροου: Τουλάχιστον 1.300 πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν εξαιτίας της φωτιάς - 16.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Το αεροδρόμιο Χίθροου θα παραμείνει κλειστό μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής λόγω μεγάλης φωτιάς σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Τουλάχιστον 1.300 πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν λόγω "σημαντικής διακοπής ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο", με εκπρόσωπο του Χίθροου να δηλώνει ότι "δεν γνωρίζουμε σαφήνεια για το πότε η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί αξιόπιστα". Οι επιβάτες έχουν ειδοποιηθεί να μείνουν μακριά και όλα τα δρομολόγια των τρένων προς το αεροδρόμιο έχουν ανασταλεί. "Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το Χίθροου μέχρι τις 23:59 στις 21 Μαρτίου 2025", ανέφερε η ανακοίνωση.

London-Heathrow will be closed for ALL of Friday due to a “significant power outage” caused by a fire in an electrical substation.



There are currently 120 aircraft in the air that will be diverting to alternate airports or returning to their origins. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/Lot0lsJLz8