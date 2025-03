Έκλεισε το αεροδρόμιο Χίθροου εξαιτίας μπλάκαουτ που προκλήθηκε από φωτιά

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου —το μεγαλύτερο της Ευρώπης— ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του για όλη την ημέρα, εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Το Χίθροου υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποίησε επίσης πως προβλέπει «σοβαρές διαταραχές» της κίνησης «τις επόμενες ημέρες». Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, ήδη πολλά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχέδια πτήσης.

London’s Heathrow Airport, one of the world’s busiest, has shut down after a fire caused a significant power outage. Follow along for live updates https://t.co/DLKLtOyWKy pic.twitter.com/TEgH3hnoUf

Το πυροσβεστικό σώμα του Λονδίνου κάνει λόγο για «μεγάλη» πυρκαγιά σε υποσταθμό στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, που εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου.

Πέρα από το αεροδρόμιο, «μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και εταιρειών» στην περιοχή επίσης υφίστανται απώλεια της ηλεκτροδότησης, διευκρίνισε ο Πατ Γκόλμπουρν, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

«Οι πυροσβέστες μας εργάζονται ακατάπαυστα σε δύσκολες συνθήκες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m