Χίθροού: Πώς μόνο μία φωτιά έκλεισε το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης;

Το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο την Παρασκευή ανέτρεψε τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών και πιθανώς προκάλεσε ζημιές αξίας εκατομμυρίων λιρών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το πώς μια φωτιά θα μπορούσε να οδηγήσει στο να τεθεί εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης.

«Πώς είναι δυνατόν οι κρίσιμες υποδομές - εθνικής και παγκόσμιας σημασίας - να εξαρτώνται πλήρως από μία μόνο πηγή ενέργειας χωρίς εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, η οποία εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακοπή της λειτουργίας ήταν αποτέλεσμα μιας «ξεκάθαρης αποτυχίας σχεδιασμού».

Ωστόσο, το Χίθροου διαθέτει στην πραγματικότητα περισσότερες από μία πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δήλωσε στο BBC ένας εσωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Δικτύου ηλεκτροδότησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε κατέστρεψε ένα «ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι». Αυτό σήμαινε ότι τα εφεδρικά συστήματα που υπάρχουν για ένα τέτοιο σενάριο αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά όταν η πυρκαγιά διέσπασε τον υποσταθμό, ο οποίος παίζει κρίσιμο ρόλο καθώς μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης σε χαμηλότερα και ασφαλέστερα επίπεδα για χρήση από το αεροδρόμιο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία παράγει πολλή θερμότητα, η οποία διαχέεται με τη χρήση εύφλεκτων ελαίων ψύξης, κάτι που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παρούσα περίπτωση. Η ακριβής αιτία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, αλλά η αντιτρομοκρατική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m