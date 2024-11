Χιονοπτώσεις ρεκόρ στη Νότια Κορέα: 5 νεκροί και προβλήματα στη Σεούλ

Πέντε νεκροί καταγράφονται μέχρι στιγμής στη Νότια Κορέα, όπου χιονοπτώσεις ρεκόρ πλήττουν την πρωτεύουσα Σεούλ, με το χιόνι να φθάνει τα 40 εκατοστά.

Η ισχυρή χιονόπτωση συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη για δεύτερη ημέρα στη Νότια Κορέα, όπου δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και έχει ανασταλεί η λειτουργία πορθμείων.

Η χιονόπτωση που ξεκίνησε την Τετάρτη στη Σεούλ ήταν η τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1907 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο δεδομένα από την πόλη, ενώ πλέον έχουν καταρριφθεί όλα τα ρεκόρ. Μέχρι τις 8 το πρωί σήμερα (τοπική ώρα) το χιόνι σε τμήματα της Σεούλ είχε ξεπεράσει τα 40 εκατοστά.

IN PICTURES: Scenes in South Korea as Seoul experiences its heaviest November snowfall since records began over a century ago, snarling traffic, knocking out power and grounding flights https://t.co/OjsO6q6pbT

(Photo: AFP, Reuters, AP) pic.twitter.com/SrMoshdmxp — CNA (@ChannelNewsAsia) November 27, 2024

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ήραν μετά τις 10 το πρωί τον συναγερμό για ισχυρές χιονοπτώσεις που είχαν εκδώσει για την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας. Ωστόσο σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ο συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε άλλες περιοχές στο νότιο τμήμα της Νότιας Κορέας.

Το Yonhap μετέδωσε ότι τουλάχιστον πέντε θάνατοι που σχετίζονται με το ρεκόρ χιονόπτωσης καταγράφηκαν στην επαρχία Γκιεονγκί, η οποία γειτνιάζει με τη Σεούλ, από χθες, Τετάρτη. Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κατασκευές λόγω του μεγάλου βάρους του χιονιού, και ένας σε τροχαίο με λεωφορείο που προκλήθηκε από την ολισθηρότητα του δρόμου λόγω του παγετού, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

For many people in Seoul, a record November snowfall on Wednesday felt like a sudden plunge into winter. The first and heaviest snowstorm of the season grounded flights and triggered a weather warning throughout the South Korean capital. https://t.co/QXZPbxv0HD pic.twitter.com/1pmFcwthad — The New York Times (@nytimes) November 27, 2024

Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ σε καραμπόλα 53 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Γουονγού στην επαρχία Γκάνγουον, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 156 πτήσεις ακυρώθηκαν, προβλήματα προκλήθηκαν στη λειτουργία 104 πορθμείων και καταγράφηκαν 131 διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης καθυστερήσεις σε δρομολόγια των τρένων.

Severe November #snowstorm in over 100 years hits #SouthKorea:



⦁2 dead, multiple injuries reported



⦁Power outages hit Seoul & Gyeonggi



⦁Over 100 flights canceled



⦁Heavy snow accumulations: Seoul hits 16+ cm, Gangwon 21.8 cm pic.twitter.com/Ny0BfxxVfA — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) November 27, 2024

Το βασικό αεροδρόμιο της Σεούλ, το Ιντσεόν, ήταν αυτό που επλήγη περισσότερο, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά μέσον όρο δύο ωρών, ενώ το 31% των πτήσεων καθυστέρησε και το 16% ακυρώθηκε σήμερα, δείχνει ο ιστότοπος παρακολούθησης των αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.

Στην επαρχία Γκιεονγκί ως το μεσημέρι τοπική ώρα 1.285 σχολεία, συμπεριλαμβανομένων παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων είχαν κλείσει, σύμφωνα με τις αρχές.

The South Korean capital of Seoul has been hit by record November snowfall for 100 years.



Up to 20 centimetres of snow fell in some places, disrupting traffic and forcing hundreds of flights to be cancelled. pic.twitter.com/imRSdVAIdg — Channel 4 News (@Channel4News) November 27, 2024

Η ασυνήθιστα ισχυρή αυτή χιονόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο αποδίδεται στις υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες των υδάτων της θάλασσας δυτικά της κορεατικής χερσονήσου όταν συναντούν ρεύματα ψυχρού αέρα.

Στη γειτονική Βόρεια Κορέα έπεσαν επίσης πάνω από 10 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Korean Central Television.

The first snowfall of the winter season has inundated Seoul and blanketed much of South Korea. More than 20 centimeters of snow have fallen in the capital's north, setting a record for November snowfall since monitoring began in 1907. pic.twitter.com/zvWI4xEwhM — DW News (@dwnews) November 27, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ