Στο έλεος της καταιγίδας Μπερτ η Βρετανία: Δεκάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Δεκάδες προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ σε ολόκληρη τη Βρετανία λόγω της καταιγίδας Μπερτ.

Η καταιγίδα Μπερτ προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια και οδήγησε σε διακοπές ρεύματος. Περίπου 26.000 σπίτια είναι χωρίς ρεύμα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το PowerOutage, που επικαλείται το BBC. Η πυροσβεστική υπηρεσία των Δυτικά Μίντλαντς δήλωσε ότι ένα άτομο είχε διασωθεί από ένα αυτοκίνητο που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρικά ύδατα στο Walsall το πρωί της Κυριακής.

Στο Ντενμπιγκσάιρ στη βόρεια Ουαλία, πέντε ενήλικες και πέντε παιδιά διασώθηκαν από ένα σπίτι που πλημμύρισε με συντρίμμια μετά από κατολίσθηση το Σάββατο. Η πυροσβεστική και διασωστική υπηρεσία της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι «σημαντικές πλημμύρες στην περιοχή» παρέμεναν από το βράδυ του Σαββάτου.

⚠️ Major incident declared after storm Bert brings severe flooding across south Wales.



I had someone in my mentions earlier saying this storm was over-hyped. pic.twitter.com/XvDnuS9PbZ