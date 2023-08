Χαβάη: To Μάουι φλέγεται- Πηδούν στον ωκεανό για να γλιτώσουν από τις φλόγες

Οι κάτοικοι στο Μάουι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες καθώς σφοδρές πυρκαγιές σαρώνουν στη Χαβάη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Χαβάη κάνουν λόγο για «σκηνές αποκάλυψης» στη Lahaina, τμήματα της οποίας καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής άγνωστος παραμένει ο αριθμός των κατοίκων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν για εγκαύματα και εισπνοή καπνού.

Χαβάη: Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί, εγκαυματίες στα νοσοκομεία

Η πυρκαγιά στη Lahaina είναι μία από τις τουλάχιστον επτά που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Χαβάη.

Η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Χαβάης, Σίλβια Λουκ, είπε στο CNN ότι το νοσοκομειακό σύστημα του Μάουι είναι «υπερφορτωμένο με εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα».

Wildfire has engulfed businesses on Front Street in downtown Lahaina in West Maui, home to 12,000 people.



The Coast Guard is responding to people who were forced to go into the ocean due to the flames.



Video credit to Alan Dickar, a local resident of Lahaina. pic.twitter.com/8uiyHQP55B — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2023

«Το 100 είναι εκτός λειτουργίας. Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας είναι εκτός λειτουργίας. Η τηλεφωνική υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας. Και αυτό ήταν ένα μόνο μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση αφού εισέπνευσε καπνό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Σύμφωνα με το BBC δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί στη Lahaina, μια πόλη περίπου 13.000 κατοίκων στο δυτικό τμήμα του Μάουι, το δεύτερο μεγαλύτερο και τρίτο πιο πυκνοκατοικημένο νησί στη Χαβάη. Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν καθώς νωρίτερα είχαν βουτήξει στον ωκεανό για να γλιτώσουν από τη φωτιά.

Apocalypse on Maui (Hawaii)



Forest fires swept completely destroyed the city of Lahaina. Hurricane winds prevent rescuers from evacuating people and fighting the fire.



❗️Rescuers get people out of the ocean who were fleeing the fire. Hawaii Lieutenant Governor Sylvia Luke… pic.twitter.com/xbpUNOC5tz — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 9, 2023

Αν και το μέγεθος της ζημιάς είναι ασαφές, βίντεο στα social meadia δείχνουν τον κεντρικό δρόμο της πόλης και πολλές τοπικές επιχειρήσεις να καίγονται.

Χαβάη: Δεν υπήρχαν πυροσβεστικά

«Τα κτίρια και στις δύο πλευρές καταποντίστηκαν», είπε στο CBS ο ιδιοκτήτης τοπικής επιχείρησης Άλαν Ντίκαρ. «Σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα. Πολλοί άνθρωποι απλώς έχασαν τη δουλειά τους επειδή κάηκαν πολλές επιχειρήσεις. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Αυτό θα είναι καταστροφικό για το Μάουι».

«Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα είχε εξαφανιστεί. Η εκκλησία μας, τα σχολεία μας, κάθε ανάμνηση που είχαμε σε αυτό το σπίτι» είπε ένας άλλος κάτοικος. «Όλα χάθηκαν εν ριπή οφθαλμού».

New video shows a massive fire raging near homes in Maui, as an emergency proclamation has been declared for Hawaii and Maui counties over dangerous wildfires. https://t.co/2KsBGPjap4 pic.twitter.com/irg2TR4bPn — ABC News (@ABC) August 9, 2023

Η πυρκαγιά στη Lahaina είναι μία από τις πολλές στη Χαβάη που ξεκίνησε από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Ντόρα, τη χαμηλή υγρασία και τον ξηρό αέρα, σύμφωνα με το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Χονολουλού. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι άνεμοι έχουν δυσκολεύσει τις προσπάθειες χρήσης εναέριων μέσων για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Fires fanned by the winds devastated parts of 2 isles: By Tues night, 100s of acres had already burned & roads & schools had closed in parts of Hawaii & Maui Cos🚨Mirrored scenes of devastation in GR, SP, PT, & other parts of Europe. Scientists: human-caused CC-driven by FF use-: https://t.co/23zZbUzav8 pic.twitter.com/mG799X8bKy — Kim Perales (@kpjpsp) August 9, 2023

Οι πυρκαγιές οδήγησαν σε εντολές εκκένωσης και αποκλεισμούς δρόμων σε όλο το Μάουι και σε τμήματα του κοντινού νησιού της Χαβάης, καθώς οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν από τις φλόγες.

Τέσσερα καταφύγια έχουν δημιουργηθεί για τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αν και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναζητήσει καταφύγιο είναι ασαφής, αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πάνω από 1.000, οι οποίοι στεγάζονται επί του παρόντος στη μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις.

Χαβάη: 15.000 χωρίς ρεύμα, πάνω από 1.000 σε καταφύγια

Περίπου 15.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα ενώ χθες το βράδυ η περιοχή κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη και ενεργοποιήθηκε η Εθνική Φρουρά.

Με πληροφορίες του BBC