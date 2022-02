Η οργάνωση PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) ζητά να διεξαχθεί ποινική έρευνα σχετικά με την μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Jackass Forever».

Σε επιστολή που απέστειλε στους εισαγγελείς στο Λος Άντζελες και την κομητεία San Luis Obispo, η PETA ισχυρίζεται ότι το Jackass Forever πιθανότατα παραβίασε τους νόμους για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια ορισμένων ακροβατικών, όπως αναφέρει το Deadline.

Μεταξύ των παραβιάσεων περιλαμβάνεται μία σκηνή στην οποία οι μέλισσες τσιμπούν το πέος του Steve-O, με πολλές από αυτές να πεθαίνουν κατά τη διαδικασία. Επίσης σε ένα άλλο γύρισμα βάζουν έναν σκορπιό στο στόμα κάποιου.

Άλλες σκηνές περιλαμβάνουν μια χελώνα που τη βάζουν να δαγκώσει τους όρχεις ενός ηθοποιού και ένα φίδι που δαγκώνει τη μύτη κάποιου.

Ο πρωταγωνιστής, Johnny Knoxville αποκάλυψε επίσης ότι υπέστη εγκεφαλική βλάβη μετά από ένα κόλπο με έναν ταύρο στην ταινία.

Ο Knoxville, ο οποίος κάνει την τελευταία του εμφάνιση ως Jackass στην ταινία, είπε ότι κατά τη διάρκεια ενός γυρίσματος, ένας ταύρος τον χτυπά με δύναμη και τον πετά στον αέρα. Αυτό προκάλεσε σοβαρά τραύματα, όπως σπασμένο καρπό, σπασμένα πλευρά και διάσειση και αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Η επιστολή της PETA, από την SVP Lisa Lange, αναφέρει πως «Αν ο Steve-O και ο Johnny Knoxville θέλουν να κάνουν καριέρα με αποκρουστικές φαντασιώσεις μικρών αγοριών, έχουν το δικαίωμα, αρκεί να μη βλάπτουν, να σπρώχνουν, να προκαλούν, τρομάζουν ή ενοχλούν ζώα που χρησιμοποιούνται ως ζωντανοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την ηλιθιότητά τους.

»Η PETA υπενθυμίζει στους εισαγγελείς της πόλης και της κομητείας ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θέλει να σώσει τις μέλισσες και αναγνωρίζει τα ζώα ως ευαίσθητες οντότητες, οι Jackass τα εκμεταλλεύονται και τα κακοποιούν για διασκέδαση».

