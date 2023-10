Guardian: Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα

Το πέρασμα στη Ράφα, ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Λωρίδα της Γάζας, άνοιξε προκειμένου να περάσουν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρει ο Guardian.

Η αιγυπτιακή τηλεόραση έδειξε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να περνούν στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον ΟΗΕ, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Με βάση τη συμφωνία, σήμερα θα επιτραπεί να περάσουν στη Γάζα 20 φορτηγά με φάρμακα και τρόφιμα. Το επόμενο κονβόι ίσως δεν περάσει πριν από τη Δευτέρα, ανέφερε στον Guardian αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Για να δώσει το «πράσινο φως», η ισραηλινή κυβέρνηση απαίτησε η ανθρωπιστική βοήθεια να μην κατασχεθεί από τη Χαμάς.

Την ώρα που άνοιγε το πέρασμα της Ράφα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ με ανάρτησή του ζητούσε να συνεχιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Φαίνεται πως σύντομα οι προμήθειες του ΠΟΥ θα μεταφερθούν στη Γάζα, μέσω του περάσματος της Ράφα. Οι προμήθειες περιλαμβάνουν φάρμακα για τραυματισμούς και χρόνιες ασθένειες. Ο ΠΟΥ ζητά την προστασία των ανθρωπιστικών ομάδων στη Γάζα και να συνεχιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγεσούς.

It seems that shortly, @WHO health supplies will finally be moving towards Gaza through the Rafah crossing.



The supplies include trauma and chronic disease medicines, and basic essential medicines.



WHO calls for:

- protection of humanitarian teams in Gaza

- sustained…