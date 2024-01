Γκαμπριέλ Ατάλ: Ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της Γαλλίας

Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας διορίστηκε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ηλικίας μόλις 34 ετών, ο νεότερος επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας, που είναι ανοιχτά γκέι.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ είναι η πιο δημοφιλής προσωπικότητα της κυβέρνησης και της προεδρικής πλειοψηφίας, σύμφωνα με έναν στους δύο Γάλλους, ενώ ταυτόχρονα είναι ο πρώτος αρχηγός της γαλλικής κυβέρνησης που δηλώνει ανοιχτά γκέι.

Ο 34χρονος Γκαμπριέλ Ατάλ διαδέχεται την Ελιζαμπέτ Μπορν στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Ο διορισμός του γίνεται την ώρα που η κυβέρνηση Μακρόν έχει να αντιμετωπίσει σειρά δυσκολιών, όπως ότι δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, ενώ παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με την άνοδο της άκρας δεξιάς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ανέφερε για τον Γκαμπριέλ Ατάλ πως «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ στην ενέργειά σου για να υλοποιήσεις το σχέδιο αναγέννησης της χώρας».

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.