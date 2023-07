Γιοχάνεσμπουργκ: Χιόνισε για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια – Ενθουσιασμός για το σπάνιο φαινόμενο

Οι κάτοικοι του Γιοχάνεσμπουργκ, της μεγαλύτερης πόλης στη Νότια Αφρική, ξύπνησαν σήμερα και αντίκρισαν μία έκπληξη: είχε χιονίσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και το είχε στρώσει.

Πρόκειται για την πρώτη χιονόπτωση στην πόλη εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια.

Ένα ψυχρό μέτωπο σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και οι πολίτες έχουν λάβει συστάσεις να φροντίσουν να παραμείνουν ζεστοί και ασφαλείς.

«Δεν έχουν προκληθεί σημαντικές διαταραχές από τη χιονόπτωση σε αυτό το στάδιο» δήλωσε εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Νότιας Αφρικής (Saws).

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο της εβδομάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Το σπάνιο θέαμα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη χαρά στους πολίτες, που φαίνονται γοητευμένοι από τις εικόνες στους δρόμους και προσπαθούν να απολαύσουν κάθε στιγμή.

«Κάποιοι από τους μαθητές, κι εγώ, βγήκαμε να εξερευνήσουμε (...) κάποιοι από αυτούς είχαν ξαναδεί χιόνι, ενώ άλλοι νόμιζαν ότι έβρεχε» σημείωσε μία δασκάλα δημοτικού.

Άλλη κάτοικος του Γιοχάνεσμπουργκ σημείωσε πως δεν είχε δει ποτέ κάτι παρόμοιο. «Μένουμε ζεστοί σε εσωτερικούς χώρους, οπότε είμαστε καλά» σημείωσε άλλος πολίτης.

«Το χιόνι ήταν παντού, κάλυπτε τα χωράφια κοντά στη γειτονιά μας - ήταν πραγματικά όμορφο να το βλέπεις».

Χιονοπτώσεις έχουν καταγραφεί σε πολλές επαρχίες της Νότιας Αφρικής, με τους μετεωρολόγους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Έχουν εκδοθεί συστάσεις προς τα σχολεία, αλλά και ζητήθηκε από τους κτηνοτρόφους να βάλουν τα κοπάδια τους σε εσωτερικούς χώρους.

Snow in Johannesburg today. Very rarely does it snow and only 3 or 4 times a century so much in a day (Ellis Park #Rugby stadium) pic.twitter.com/ILivfa6ItE