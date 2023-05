Γερμανικά ΜΜΕ για τις εκλογές στην Τουρκία: Ελεύθερες αλλά όχι δίκαιες- Ανησυχία για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Τους φόβους και τις ανησυχίες για την επόμενη μέρα των εκλογών στην Τουρκία αποτυπώνουν τα γερμανικά ΜΜΕ, ενώ κάνουν ειδική αναφορά στο μέλλον της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη χώρα, αλλά και στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Η επικράτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία που διεξήχθη χθες, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ αποτελούν ένα επιστέγασμα της διχασμένης τουρκικής κοινωνίας και του αβέβαιου μέλλοντος της χώρας, παρά την δήλωση του ίδιου του Τούρκου προέδρου: «Κανείς δεν έχασε σήμερα, και τα 85 εκατομμύρια έχουν κερδίσει. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε και να ενσωματωθούμε γύρω από τους εθνικούς μας στόχους και τα εθνικά μας όνειρα».

Τα γερμανικά μέσα εστιάζουν στην αντι-δυτική πολιτική Ερντογάν με την οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, για παράδειγμα, να σημειώνει πως: «Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κερδίζει τρίτη θητεία. Θεωρεί την εκλογική νίκη του ως επιβεβαίωση των πολιτικών του. Επομένως, στο μέλλον θα κοιτάζει ακόμη λιγότερο προς τη Δύση».

Από την πλευρά του το περιοδικό Der Spiegel, σε άρθρο υπό τον τίτλο «Αιωνίως Ερντογάν», επισημαίνει ότι η προεκλογική εκστρατεία του Τούρκου προέδρου «βασίστηκε σε ένα μείγμα θρησκευτικότητας και εθνικισμού, ενώ οι εκλογές εξελίχθηκαν σε υπαρξιακό ζήτημα: ‘Μια πατρίδα, μια σημαία, ένα έθνος, μια καρδιά’, έλεγε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εμφανιζόταν σαν άγκυρα σε θυελλώδεις καιρούς, πατέρας και προστάτης του έθνους».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έλεγχε απόλυτα τα ΜΜΕ. «Ενδεικτικά, ο κρατικός σταθμός TRT από την 1η Απριλίου έως την 1η Μαΐου μετέδωσε 32 ώρες Ερντογάν και 32 λεπτά Κιλιτσντάρογλου». Η αντιπολίτευση «είχε ακόμη να αντιμετωπίσει έναν κρατικό μηχανισμό που λειτουργούσε ως μηχανή προεκλογικής εκστρατείας για τον πρόεδρο. Η συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ μετέδιδε αφιλτράριστη κυβερνητική προπαγάνδα. Οι εκλογές μπορεί να ήταν σε μεγάλο βαθμό ελεύθερες, αλλά δεν ήταν δίκαιες», τονίζεται και εκφράζεται η πεποίθηση ότι «η διακυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα γίνει ευκολότερη για τον Ερντογάν. Αν και κέρδισε άλλες εκλογές, σχεδόν η μισή χώρα είναι εναντίον του. Στο παρελθόν, ο Ερντογάν απάντησε στην κριτική κυρίως με καταστολή. Εκφράζονται φόβοι ότι θα συνεχίσει την ίδια πορεία».

Στο άρθρο επισημαίνονται ακόμη οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη νίκη, σχετικά με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. «Η οικογένεια ως θεσμός αυτού του κράτους είναι ισχυρή. Αυτό το έθνος δεν θα παράγει ΛΟΑΤΚΙ+», δήλωσε. «Αυτή η στάση δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά το γεγονός ότι ο Ερντογάν το τονίζει τώρα μπορεί να θεωρηθεί ως δώρο στους νέους εταίρους του, τα μικρά ισλαμιστικά κόμματα», εκτιμά ο αρθρογράφος.

Erdogan rallies against the Turkish opposition for being pro-LGBT in his victory speech



“CHP, HDP and all others are pro-LGBT. But LGBT cannot infiltrate among us. We will be reborn. The family is sacred. The violence against women is forbidden”



