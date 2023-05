Εκλογές Τουρκία: Τα ευτράπελα των καλπών - Το αρνί, ο Spiderman και τα φορεία

Οι κάλπες για τις εκλογές στην Τουρκία έχουν ανοίξει από το πρωί, με τα ευτράπελα που καταγράφονται να είναι αρκετά.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναμετρώνται για την τουρκική προεδρία, με τον νυν πρόεδρο να φαίνεται να έχει προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Από το πρωί, καταγράφονται αρκετά απρόσμενα περιστατικά, ενώ οι κάλπες – ανά περιπτώσεις – έχουν φτάσει μέχρι και στα σπίτια ψηφοφόρων, που αδυνατούν να προσέλθουν λόγω προβλημάτων υγείας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταφέρουν τα ευτράπελα της διαδικασίας, μεταξύ των οποίων ήταν και μία γυναίκα που πήγε να ψηφίσει μαζί με το αρνάκι της, στο οποίο είχε φορέσει και ρούχα.

🗳️ A woman casts her vote in Istanbul with her pet lamb in Türkiye's first-ever presidential runoff pic.twitter.com/ZqO5FkmC1C — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

Ψηφοφόρος στα Άδανα ψήφισε φορώντας κοστούμι Spiderman, ενώ άλλος εκλογέας εμφανίστηκε στο εκλογικό του τμήμα ντυμένος με στολή ελαφιού.

Adana'da bir kişi, örümcek adam kostümü giyerek oyunu kullandı. pic.twitter.com/QiXNdGr6Wa — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, oy kullanmaya geyik kostümüyle gitti. pic.twitter.com/EmdTLf7JDR — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

Σε τουλάχιστον δύο εκλογικά κέντρα, ψηφοφόροι μεταφέρθηκαν στις κάλπες με φορεία, όπως φαίνεται και από τα σχετικά βίντεο.

Bir vatandaş sedye ile oy kullanmaya geldi. pic.twitter.com/oLAnG2gHbD — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

🗳️ Officials carry an elderly woman to help cast her vote in Türkiye's first-ever presidential runoff pic.twitter.com/0Esi7Q9Qbh — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

Σε άλλες περιπτώσεις, οι κάλπες έφτασαν μέχρι το κρεβάτι ασθενών, που αδυνατούσαν να προσέλθουν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

🗳️ Officials carry portable ballot boxes for the elderly and disabled to help them cast their votes in Türkiye's first-ever presidential runoff https://t.co/SfIApmuUUj pic.twitter.com/juGsbhn3SB — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023

Μία εξ αυτών ήταν και η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Dünyanın en uzun boylu kadını, weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı. pic.twitter.com/XARnjAA4Kv — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

Ένα ζευγάρι που επρόκειτο να παντρευτεί πήγε να ψηφίσει, πριν την τελετή, φορώντας τα γαμπριάτικα.

Düzce'de dünyaevine girecek bir çift, oy kullanmaya gelinlik ve damatlığıyla geldi. pic.twitter.com/m4hXlQL1Go — Onedio (@onediocom) May 28, 2023