Γερμανία: Ανταλλαγή πυρών έξω από δικαστήριο - Αναφορές για «πολλούς» τραυματισμούς

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από δικαστήριο της γερμανικής πόλης Μπίλεφελντ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Φεβρουαρίου.

Η γερμανική εφημερίδα Bild έγραψε ότι «πολλά» άτομα τραυματίστηκαν. Στο δικαστήριο εκδικαζόταν η υπόθεση της δολοφονίας του πυγμάχου Μπεσάρ Νιμάνι, η οποία θεωρήθηκε ότι έγινε στο πλαίσιο «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» του υπόκοσμου.

Ο 38χρονος Μπισάρ Νιμάνι δολοφονήθηκε στις 9 Μαρτίου 2024 στο κέντρο του Μπίλεφελντ από τους Χουσεΐν Ακούρτ και Αϊμάν Νταβούντ Κιρίτ, οι οποίοι του είχαν στήσει ενέδρα και τον πυροβόλησαν 16 φορές. Ο πρώτος δράστης συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στις Βρυξέλες, ενώ ο δεύτερος διαφεύγει ακόμη τη σύλληψη.

Ενώ η δίκη του Χουσεΐν Ακούρτ βρισκόταν σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί που περιφρουρούσαν την αίθουσα φώναξαν «Κάποιος πυροβολεί έξω!».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί και τραυματίστηκε αρχικά ο αδελφός του θύματος και κατόπιν τουλάχιστον άλλος ένας συγγενής του. Οι δράστες κατόπιν επιβιβάστηκαν σε όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

German police trying to secure the streets of Bielefeld after today’s mass-shooting in front of a courthouse pic.twitter.com/7RE8OPLEsn