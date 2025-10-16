ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την επιστροφή των σορών των ομήρων

Έκρυθμη η κατάσταση στον Παλαιστινιακό θύλακα - Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας

LifO Newsroom
Φωτ. O ισραηλινός στρατός παραδίδει τις σορούς Παλαιστινίων στoν Ερυθρό Σταυρό / Getty Images
Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Γάζα, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, εν μέσω εντάσεων για την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, την ώρα που καταγράφονται νέες απώλειες μεταξύ Παλαιστινίων κοντά σε νέες ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις και το ζήτημα της επιστροφής των σορών των ομήρων, είναι στο επίκεντρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη πως είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας «δεν έχει τελειώσει ακόμα». Μιλώντας σε κρατική τελετή για πεσόντες στρατιώτες του πολέμου με τη Χαμάς, ανέφερε πως το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους πολεμικούς του στόχους και ότι οι εχθροί του «έμαθαν πως όποιος σηκώσει χέρι εναντίον του, θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η Χαμάς επέστρεψε τους τελευταίους 20 επιζώντες ομήρους στο Ισραήλ, αλλά παρέδωσε μόνο εννέα από τις σορούς 28 νεκρών, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανασύρει τις υπόλοιπες από τα ερείπια της Γάζας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτό και κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας.

Σοβαρές πρακτικές δυσκολίες στην ανάσυρση των σορών από την κατεστραμμένη Γάζα

Ωστόσο, Αμερικανοί σύμβουλοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζουν πως υπάρχουν σοβαρές πρακτικές δυσκολίες στην ανάσυρση των σορών, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, εξηγούν ότι ανάσυρση των σορών από τη Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η περιοχή έχει «ισοπεδωθεί». Η Τουρκία, μία από τις χώρες-διαμεσολαβητές, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να στείλει ειδικούς στην ανάσυρση σορών.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει επίσης την επιστροφή 360 σορών Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Τέλος το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη παρέλαβε 30 ακόμη σορούς, ανεβάζοντας το σύνολο στις 120 από την προηγούμενη Παρασκευή.

Με πληροφορίες από Guardian

