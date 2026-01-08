Η πρώτη επικοινωνία των προέδρων ΗΠΑ και Κολομβίας μετά τις απειλές Τραμπ - Θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο

Την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον του Γκουστάβο Πέτρο με δηλώσεις σε ΜΜΕ ή μέσω social media και η πρώτη τους επικοινωνία έρχεται μετά τις απειλές του ρεπουμπλικάνου να διατάξει στρατιωτική δράση, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο, ούτε τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Πάντως, σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ο τόνος της συνομιλίας, που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, ήταν ήρεμος.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει έντονα την αμερικανική στρατιωτική δράση που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή και κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «χωρίς νομική βάση».

Ο Τραμπ από την πλευρά του έκρινε πως ο Πέτρο «καλά θα κάνει να προσέχει», ενώ χαρακτήρισε τον ομόλογό του «άρρωστο» άνθρωπο, που «του αρέσει να παίρνει κοκαΐνη» και να «την πουλάει στις ΗΠΑ».

Συνάντηση Τραμπ και Πέτρο στον Λευκό Οίκο

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήγγειλε χθες Τετάρτη ότι θα υποδεχτεί τον Κολομβιανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον».

Η ανακοίωση έγινε λίγη ώρα μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δυο αρχηγών κρατών, έπειτα από επανειλημμένες απειλές του ρεπουμπλικάνου πως θα μπορούσαν να εξαπολυθούν πλήγματα των ΗΠΑ στην Κολομβία.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος τηλεφώνησε για να «εξηγήσει την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Πρόσθεσε ότι «αδημονεί» να τον συναντήσει.