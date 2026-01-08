Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Καλωσόρισαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να γιορτασαν τα Χριστούγεννα με ένα νέο μέλος στην οικογένεια τους.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα τρία παιδιά τους, φέρεται πως έχουν ένα νέο κατοικίδιο καθώς η Orla, ο σκύλος τους, γέννησε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, κράτησαν ένα από τα κουτάβια.

Η έλευση των κουταβιών ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για τα παιδιά, όπως είχε αναφέρει η Rebecca English της Daily Mail, και η οικογένεια είχε σκοπό να κρατήσει ένα από τα νεογέννητα σκυλιά.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχαν επιβεβαιώσει επίσημα τη γέννα με μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου για τα γενέθλια του, στην οποία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κάθεται στο γρασίδι με τρία κουτάβια γύρω του. Η φωτογραφία είχε υπογραφή: «Με αγάπη, C, G, C, L, Orla και τα κουτάβια!».

Η Orla έγινε μέλος της οικογένειας το 2020, ως δώρο από τον αδελφό της Κέιτ, Τζέιμς Μίντλετον, αφού ο δικός του σκύλος, η Luna, είχε γεννήσει έξι κουτάβια. Λίγο μετά την άφιξη της Orla, η οικογένεια θρήνησε για τον θάνατο του Lupo, ενός άλλου σκύλου, που επίσης είχε δοθεί ως δώρο από τον Τζέιμς.

Η παρουσία της Orla στη ζωή της οικογένειας ήταν σημαντική, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Η Natalie Bressani, που συνάντησε το ζευγάρι σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο παλάτι του Κένσινγκτον, περιέγραψε πώς ο Ουίλιαμ είχε αναφέρει πόσο δύσκολο ήταν για την Κέιτ όταν εκείνος ταξίδευε για έξι εβδομάδες στις Νήσους Φώκλαντ, και πώς η άφιξη του τη βοήθησε να αντιμετωπίσει την απουσία του.

Η Orla έχει συνοδεύσει την οικογένεια σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως φιλανθρωπικούς αγώνες πόλο, ενώ εμφανίστηκε και σε πορτρέτα γενεθλίων της πριγκίπισσας Σαρλότ σε δύο διαφορετικά χρόνια, καθιστώντας την αγαπημένο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Με πληροφορίες από PEOPLE