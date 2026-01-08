Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας κομβικής συνθήκης για το κλίμα και ενός οργανισμού του ΟΗΕ που προωθεί την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, επειδή, όπως είπε, «λειτουργούν αντίθετα προς τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

Μεταξύ των 35 διεθνών οργανισμών και των 31 οργανισμών του ΟΗΕ που απαρίθμησε ο Τραμπ σε υπόμνημα προς ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), την οποία πολλοί περιγράφουν ως τη «βάση» της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα και ως τη μητρική συμφωνία της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στην ετήσια διεθνή σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα πέρυσι, για πρώτη φορά σε τρεις δεκαετίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν η πρώτη χώρα που θα αποχωρούσε από την UNFCCC», δήλωσε ο Μάνις Μπάπνα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Natural Resources Defense Council.

«Όλες οι άλλες χώρες είναι μέλη, εν μέρει επειδή αναγνωρίζουν ότι, πέρα από το ηθικό καθήκον αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η συμμετοχή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης τεράστιων οικονομικών πολιτικών και ευκαιριών», πρόσθεσε ο Μπάπνα.

Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν επίσης από τον οργανισμό UN Women, που εργάζεται για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και από το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), τον οργανισμό που εστιάζει στον οικογενειακό προγραμματισμό και στην υγεία μητέρας και παιδιού σε περισσότερες από 150 χώρες.

Οι ΗΠΑ είχαν διακόψει τη χρηματοδότηση του UNFPA ήδη από πέρυσι.

Ο Τραμπ δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τις πολυμερείς οργανώσεις

Η κίνηση του Τραμπ αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια επιφυλακτικότητά του απέναντι στους πολυμερείς θεσμούς, και ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα, το κόστος και τη λογοδοσία των διεθνών οργανισμών, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του πριν από έναν χρόνο, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς τον ΟΗΕ, έχει διακόψει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχει παρατείνει την αναστολή χρηματοδότησης προς την υπηρεσία αρωγής για τους Παλαιστίνιους (UNRWA) και έχει αποχωρήσει από τον πολιτιστικό οργανισμό του ΟΗΕ, την UNESCO. Έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια αποχώρησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Άλλοι φορείς στη λίστα των ΗΠΑ είναι η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, το Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας, το Μητρώο Συμβατικών Όπλων του ΟΗΕ και η Επιτροπή Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δεκάδες οργανισμοί από τους οποίους η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό προωθούν «ριζοσπαστικές κλιματικές πολιτικές, παγκόσμια διακυβέρνηση και ιδεολογικά προγράμματα που συγκρούονται με την κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ».

Σημείωσε επίσης ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επανεξέτασης όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, συμβάσεων και συνθηκών.

«Οι αποχωρήσεις αυτές θα τερματίσουν τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των Αμερικανών φορολογουμένων σε οργανισμούς που προωθούν παγκοσμιοποιημένες ατζέντες εις βάρος των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ ή που αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα με αναποτελεσματικό ή ανεπαρκή τρόπο, με αποτέλεσμα τα χρήματα των φορολογουμένων να μπορούν να διατεθούν καλύτερα αλλού για την υποστήριξη των σχετικών αποστολών», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Με πληροφορίες από Reuters

