Τζίμι Κίμελ: «Μανιακός» - Πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το περιστατικό με τον πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «νόμιμη άμυνα» - Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης

Τζίμι Κίμελ: «Μανιακός» - Πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το περιστατικό με τον πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη
Φωτ. αρχείου Τζίμι Κίμελ / Getty Images
Ο Τζίμι Κίμελ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την υπεράσπιση του πράκτορα της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε μία μητέρα τριών παιδιών στη Μινεάπολη.

Την Τετάρτη ένας πράκτορας της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα μία 37χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη.

Η ICE υποστήριξε ότι η γυναίκα οδηγούσε εσκεμμένα το SUV της προς τους πράκτορες. «Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

Στη συνέχεια η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «νόμιμη άμυνα», την ώρα που πλήθος ανθρώπων συνεχίζουν να αμφισβητούν την εκδοχή της ICE, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.

Κατά τη διάρκεια του βραδινού του σόου το βράδυ της Τετάρτης, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στο περιστατικό και στις δηλώσεις του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «μανιακό».

Ο δημοφιλής παρουσιαστής εστίασε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη συμπεριφορά της 37χρονης. «Είδα το βίντεο. Δεν μου φάνηκε ότι κάποιος πατήθηκε από αυτοκίνητο. Μου φάνηκε ότι μια γυναίκα φοβήθηκε, προσπάθησε να φύγει και την πυροβόλησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, παρά τις επικρίσεις του, ο Τζίμι Κίμελ τόνισε ότι η τελική ευθύνη ανήκει στην «αποκλειστικά αρμόδια δικαστική αρχή».

Με πληροφορίες από Variety

