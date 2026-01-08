Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Συγγενής της κατηγορείται για τρεις απόπειρες στραγγαλισμού της συζύγου του

Συγγενής της πριγκίπισσας Νταϊάνας, κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να στραγγαλίσει την εν διαστάσει σύζυγό του τρεις φορές.

Στις 5 Ιανουαρίου, ο Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Αγγλίας και δήλωσε αθώος για τρεις κατηγορίες απόπειρας στραγγαλισμού της συζύγου του, Έντλα Μάρλμπορο, σε περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 70χρονος Σπένσερ-Τσόρτσιλ είναι ο Δούκας του Μάρλμπορο και μακρινός συγγενής της πριγκίπισσας Νταϊάνας από την πλευρά της οικογένειας Σπένσερ. Είναι επίσης πρώτος ξάδελφος, του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο τη Δευτέρα, ο Δούκας του Μάρλμπορο δήλωσε ως διεύθυνση κατοικίας το παλάτι Μπλένχαϊμ, την ιστορική οικογενειακή έπαυλη στο Γούντστοκ, όπου γεννήθηκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να δηλώσει ένοχος.

Σύμφωνα με το BBC, ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ κατηγορείται ότι χτύπησε επανειλημμένα την Έντλα και στη συνέχεια έσφιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της στις 13 Νοεμβρίου του 2022, έπειτα από καβγά στον κήπο της κατοικίας τους. Στις 23 Απριλίου του 2023 φέρεται να της τράβηξε τα μαλλιά, να τη γρονθοκόπησε και να της έπιασε τον λαιμό, επίθεση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σημειώθηκε αφού εκείνη κατέφυγε σε άλλο δωμάτιο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου του 2024, φέρεται να την έπιασε «σφιχτά από τον λαιμό» πριν τη ρίξει πάνω σε κρεβάτι.

Ο αριστοκράτης αρνήθηκε και τις τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με το BBC. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο της Οξφόρδης στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, Έντλα, το 2002. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την 18χρονη Λαίδη Αραμίντα Σπένσερ-Τσόρτσιλ, και τον 16χρονο Λόρδο Κάσπαρ Σπένσερ-Τσόρτσιλ.

Ο Τσαρλς έγινε ο 12ος Δούκας του Μάρλμπορο μετά τον θάνατο του πατέρα του το 2014. Είναι επίσης γνωστός ως Τζέιμι Μπλάντφορντ, από τον προηγούμενο τίτλο του Μαρκήσιου του Μπλάντφορντ.

Με πληροφορίες από PEOPLE