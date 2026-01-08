Η NASA εξετάζει την πρόωρη επιστροφή αποστολής που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Ο λόγος

Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης επιστροφής στη Γη ενός μέλους πληρώματος που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), λόγω ιατρικού ζητήματος.

Το μέλος του πληρώματος, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, περιγράφεται ως σταθερό, ωστόσο το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση ενός διαστημικού περιπάτου.

NASA is postponing the Thursday, Jan. 8, spacewalk outside the @Space_Station. A new date for the upcoming spacewalk will be shared later. Details: https://t.co/HnhQWBM5RC pic.twitter.com/I4uicjSm76 — NASA (@NASA) January 7, 2026

Οι υπεύθυνοι της αποστολής εξετάζουν πλέον αν η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιστρέψει στη Γη ολόκληρη η ομάδα Crew-11, αρκετούς μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Στην περίπτωση αυτή, τρία μέλη άλλης αποστολής θα παραμείνουν στον σταθμό.

«Η ασφαλής διεξαγωγή των αποστολών μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πρόωρης ολοκλήρωσης της αποστολής του Crew-11», δήλωσε εκπρόσωπος της NASA.

Το ιατρικό ζήτημα έγινε γνωστό όταν η NASA ακύρωσε αιφνιδιαστικά έναν διαστημικό περίπατο την Τετάρτη, λίγες μόλις ώρες πριν δύο αστροναύτες εξέλθουν από τον ISS, ανακοινώνοντας ότι η αιτία ήταν η αδιαθεσία ενός μέλους του πληρώματος.

«Η υπηρεσία παρακολουθεί ένα ιατρικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε μέλος του πληρώματος στον διαστημικό σταθμό.

Λόγω ιατρικού απορρήτου, δεν είναι σκόπιμο η NASA να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία.

Η τετραμελής ομάδα Crew-11 αποτελείται από τους αστροναύτες: Ζένα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμίγια Γιούι από την ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA και τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ.

Εκτοξεύθηκαν προς τον ISS τον Αύγουστο του 2025 με κάψουλα SpaceX Crew Dragon και επρόκειτο να παραμείνουν σε τροχιά για περίπου έξι μήνες, επιστρέφοντας στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, αφού αντικαθίσταντο λίγες ημέρες νωρίτερα από άλλο τετραμελές πλήρωμα.

Αν το Crew-11 επιστρέψει συνολικά, στον σταθμό θα παραμείνουν ο αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες, ο Σεργκέι Κουντ Σβερτσκόφ και ο Σεργκέι Μικαΐεφ. Όπως εξηγεί ο δρ Simeon Barber, επιστήμονας διαστήματος στο Open University, σε περίπτωση πρόωρης λήξης της αποστολής, και οι τέσσερις αστροναύτες του Crew-11 θα επιστρέψουν μαζί.

«Θα επιστρέψουν όλοι μαζί ως ομάδα, γιατί δεν θέλεις να αφήσεις πίσω ένα ή περισσότερα μέλη του πληρώματος», είπε.

Ο ISS διαθέτει βασικό ιατρικό εξοπλισμό, προμήθειες και συστήματα επικοινωνίας που επιτρέπουν σε γιατρούς στη Γη να μιλούν ιδιωτικά με τους αστροναύτες, να αξιολογούν την κατάστασή τους και να τους καθοδηγούν στη θεραπεία, παρόμοια με μια ασφαλή τηλεϊατρική επικοινωνία με γιατρό.

Η πρόωρη επιστροφή του τετραμελούς πληρώματος θα καθυστερούσε ορισμένα πειράματα και εργασίες συντήρησης μέχρι να φτάσει το νέο πλήρωμα, σύμφωνα με τον Μπάρμπερ.

Με πληροφορίες από BBC