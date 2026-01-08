Δέκα εντυπωσιακά κτίρια που θα ανοίξουν το 2026

Η ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη

Το σημαντικότερο κτίριο που πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2026 είναι η Σαγράδα Φαμίλια, 100 χρόνια μετά τον θάνατο του αρχιτέκτονά της, Γκαουντί. Με την προσθήκη ενός σταυρού στον πύργο του Ιησού Χριστού, έγινε επίσημα από το 2025 η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Η βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια ήταν έμπνευση ενός Καταλανού βιβλιοπώλη, του Ζοσέπ Μαρία Μποκαμπέλια, ιδρυτή του Asociación Espiritual de Devotos de San José.

Ο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο έργο αυτό· όταν πέθανε, το 1926, λιγότερο από το ένα τέταρτο του έργου είχε ολοκληρωθεί. Η κατασκευή της εκκλησίας προχώρησε με αργούς ρυθμούς καθώς βασιζόταν σε ιδιωτικές δωρεές, διακόπηκε από τον Ισπανικό Εμφύλιο και άρχισε να συμπληρώνεται σιγά σιγά από τη δεκαετία του 1950.

Η κατασκευή, γεμάτη προκλήσεις, έχει διχάσει τους πολίτες της Βαρκελώνης, επειδή δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι τα έργα που έγιναν μετά τον θάνατό του Γκαουντί δεν βασίζονται στα σχέδιά του, αφού πολλά από αυτά χάθηκαν κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου.

Η Μεγάλη Όπερα της Σαγκάης στην Κίνα

Μεταξύ των κτιρίων που πρόκειται να ανοίξουν στην Κίνα φέτος περιλαμβάνεται η Μεγάλη Όπερα της Σαγκάης, το σχέδιο της οποίας αποκάλυψαν οι αρχιτέκτονες της Snøhetta το 2019. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της είναι η εντυπωσιακή ελικοειδής σκάλα της, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με βεντάλια. Οι Νορβηγοί αρχιτέκτονες που έχουν αναλάβει το έργο βραβεύτηκαν γι’ αυτό το σχέδιο, που αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο πολιτιστικό ορόσημο για τη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας.

Φωτ.: Snøhetta

Οι ίδιοι έχουν υπογράψει την Όπερα του Όσλο και την Όπερα του Μπουσάν στη Νότια Κορέα, δυο έργα που ενώνουν την τέχνη με την έννοια του δημόσιου χώρου. Στον πυρήνα του κτιρίου θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο 2.000 θέσεων με υπερσύγχρονες τεχνικές δυνατότητες και εξαιρετική ακουστική. Θα βρίσκεται δίπλα σε μια σκηνή 1.200 θέσεων, η οποία προσφέρεται για μικρότερες παραγωγές, ενώ η σκηνή και η διάταξη καθισμάτων ενός τρίτου αμφιθεάτρου 1.000 θέσεων θα είναι ευέλικτες ώστε να φιλοξενεί πιο πειραματικές παραστάσεις.

Το Κέντρο Πολιτισμών και Πνευματικότητας των Ewés στο Τόγκο

Οι λάτρεις της αρχιτεκτονικής του Françis Kéré περιμένουν πολλά έργα του που θα ανοίξουν το 2026, συμπεριλαμβανομένου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Τόγκο το οποίο θα είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό των Ewés (Εουέ), μιας εθνοτικής ομάδας της Δυτικής Αφρικής που ζει κυρίως στην παράκτια περιοχή της Γκάνα, του Τόγκο, του Μπενίν και της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό συγκρότημα 7.000 τετραγωνικών μέτρων που θα περιλαμβάνει μια σειρά από χαμηλές κατασκευές, μεταξύ των οποίων ναοί και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο.

Φωτ.: Centre des Cultures et Spiritualités Ewés

Έχει κατασκευαστεί στην πόλη Notsè του Τόγκο και δομηθεί γύρω από τα ερείπια του τείχους Agbogbo και του ιερού Agbogbodzi. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει νέα οπτική στην ιστορία, στις προγονικές τελετουργίες και στις παραδόσεις του λαού Ewé και οι αρχιτέκτονες που ασχολούνται με το έργο ελπίζουν να καταδείξουν ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ώστε να τιμήσουν οι κοινότητες τον πολιτισμό τους.

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης LACMA στο Λος Άντζελες

Ένα από τα πολυαναμενόμενα νέα μουσεία που ανοίγουν το 2026 είναι το Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA), που επανασχεδίασε ο σταρ της αρχιτεκτονικής, μινιμαλιστής Ελβετός αρχιτέκτονας Peter Zumthor. Ο Μπραντ Πιτ υποστήριξε την πρόταση του Zumthor –τον οποίο αποκαλεί «αριστοτέχνη του φωτός και της σκιάς»– να κατεδαφιστούν τέσσερα υπάρχοντα κτίρια και να αλλάξει όψη και δομή το μουσείο. Οι κατεδαφίσεις έγιναν την περίοδο του κορωνοϊού, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις – «τι μας περιμένει ενώ είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας;» έγραφαν οι πολίτες.

Φωτ.: Iwan Baan

Το κτίριο πρόκειται να στεγάσει τη μόνιμη συλλογή του LACMA όταν ανοίξει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, αν και οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2024 και ορισμένοι χώροι των χαμηλότερων επιπέδων είναι πλέον ανοιχτοί στο κοινό.

Το κτίριο, που είναι φτιαγμένο από γυαλί και σκυρόδεμα, αποτελείται από μια μακριά φιδωτή μορφή που στηρίζεται σε επτά δομικά «περίπτερα» τα οποία κατανέμονται άνισα κατά μήκος της έκτασής του. Σχεδιάστηκε με τη χρήση σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στρατηγικών που περιλαμβάνουν φυσικό αερισμό και θέρμανση και ψύξη με ακτινοβολία.

Το νέο Μουσείο V&A East στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο, η αρχιτεκτονική ομάδα των O'Donnell+Tuomey θα ολοκληρώσει το 2026 το πενταώροφο Μουσείο V&A East στο Ολυμπιακό Πάρκο Queen Elizabeth. Το κτίριο, το οποίο θα έχει γωνιώδη, πολύπλευρη μορφή, θα είναι ο δεύτερος πολιτιστικός χώρος που θα δημιουργηθεί για το Μουσείο V&A στο πάρκο, μετά τα εγκαίνια της Warehouse V&A East το 2025. Αναπτύσσεται σε δύο τοποθεσίες εντός του Ολυμπιακού Πάρκου. Στην προκυμαία Stratford θα βρίσκεται το μουσείο design, ενώ ένα κέντρο συλλογής και έρευνας σχεδιασμένο από τους Hawkins\Brown θα κατασκευαστεί εντός του συγκροτήματος Here East.

Φωτ.: O'Donnell + Tuomey/Ninety90

Το μουσείο θα αποτελέσει μέρος της πολιτιστικής συνοικίας Olympicopolis, αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία θα περιλαμβάνει το θέατρο Sadler's Wells, το στούντιο του BBC, καθώς και τις πανεπιστημιουπόλεις του London College of Fashion και του University College London (UCL). Η πολύπλευρη κατασκευή με τα τεράστια τριγωνικά παράθυρα θα είναι εύκολα προσβάσιμη από διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ το μουσείο θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες στις οποίες θα παρουσιάζονται οι συλλογές του και θα έχει τρεις βεράντες με θέα σε όλο το Ολυμπιακό Πάρκο και μια πολυεπίπεδη σειρά αιθουσών που θα συνδέονται με κυλιόμενες σκάλες και μεγάλους ανελκυστήρες, με χώρους συνάθροισης ενδιάμεσα.

Το Κέντρο Θεάτρου Samuel H. Scripps στον ποταμό Hudson

Το νέο Κέντρο Θεάτρου Samuel H. Scripps, που πήρε το όνομά του από τον προστάτη των τεχνών o oποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και αναγνώριση των θεατρικών και χορευτικών ομάδων σε όλη την Αμερική κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, θα είναι η νέα μόνιμη έδρα της Hudson Valley Shakespeare (HVS), μίας από τις πιο αγαπημένες ομάδες υπαίθριου θεάτρου της Νέας Υόρκης. Η νέα στέγη θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους ηθοποιούς, στο κοινό και στο προσωπικό του HVS. Το ελαφρώς καμπυλωτό, ξύλινο κέλυφος με πλέγμα καθιστά εφικτή τη λειτουργία της ομάδας όλο τον χρόνο, ενώ διατηρεί την παράδοση του HVS στις καθηλωτικές παραστάσεις με θέα το εμβληματικό τοπίο κατά μήκος του ποταμού Hudson.

Φωτ.: Studio Jeanne Gang

Η αρχιτεκτονική και η φύση σε αρμονία δημιουργούν έναν νέο πολιτιστικό προορισμό για τη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη κοινότητα των παραστατικών τεχνών. Το αρχιτεκτονικό γραφείο της Jeanne Gang ολοκληρώνει το έργο στη βόρεια Νέα Υόρκη, με τη θεατρική ομάδα να στεγάζεται πλέον σε ένα υπαίθριο θέατρο και μια σειρά από κιόσκια με στοιχεία από μασίφ ξύλο, και όχι στις τέντες που χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια για το καθιερωμένο θερινό φεστιβάλ Σαίξπηρ.

Το Μουσείο του Μεγάλου Καναλιού στην πόλη Hangzhou της Κίνας

Στο Hangzhou της Κίνας, η αρχιτεκτονική εταιρεία Herzog & de Meuron αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες στο Μουσείο του Μεγάλου Καναλιού, του οποίου τα σχέδια αποκαλύφθηκαν το 2020. Το μουσείο θα περιβάλλεται από μια κυματιστή γυάλινη πρόσοψη από χυτό γυαλί που μοιάζει να αντανακλά το νερό και θα τιμά την ιστορία του παλαιότερου και μακρύτερου τεχνητού ποταμού στον κόσμο, που εκτείνεται σε μήκος άνω των 1.000 μιλίων μεταξύ Πεκίνου και Hangzhou. Το κτίριο αντικατοπτρίζει τη σημασία του Μεγάλου Καναλιού και δημιουργεί έναν ζωντανό, σύγχρονο χώρο συγκέντρωσης. Το νερό και το μουσείο είναι αντικριστά, δημιουργώντας έναν οπτικό και υλικό διάλογο μεταξύ του θέματος και του αφηγητή του.

Φωτ.: Herzog & de Meuron

Το μουσείο αντικατοπτρίζεται στο νερό και στην πρόσοψη του μουσείου, ενώ η τολμηρή γραμμή του θυμίζει μια κομψή πινελιά. Περιτριγυρισμένο από νερό από τρεις πλευρές, το Συγκρότημα Μουσείων του Μεγάλου Καναλιού θα περιλαμβάνει 50.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακών χώρων χωρισμένων σε δύο επίπεδα. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε όροφος να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα. Οι αίθουσες θα βρίσκονται 12 μέτρα πάνω από το έδαφος και θα περιβάλλονται από την «κομψά καμπυλωτή» πρόσοψη, ενώ ο χώρος κάτω από τις υπερυψωμένες αίθουσες θα μετατραπεί σε μια σειρά από προσβάσιμους χώρους συνάντησης και δημόσιων εκδηλώσεων.

Το Μουσείο Lucas στο Λος Άντζελες

Δέκα χρόνια από τότε που η αρχιτεκτονική εταιρεία MAD παρουσίασε για πρώτη φορά το σχέδιο, το Μουσείο Lucas με θέα στο Εκθεσιακό Πάρκο του Λος Άντζελες θα ανοίξει τελικά τις πόρτες του το 2026. Το κτίριο, που μοιάζει με διαστημόπλοιο, ξεχωρίζει για τη στρογγυλεμένη δομή του. Αρχικά, ο Τζορτζ Λούκας σκόπευε να κατασκευάσει τον χώρο αυτό στο Σικάγο και προσέλαβε τη MAD για το έργο το 2014, αλλά αντιμετώπισε νομικά προβλήματα σχετικά με την προτεινόμενη τοποθεσία στην όχθη της λίμνης. Τελικά, αποφάσισε να εγκαταλείψει το Σικάγο για τη Δυτική Ακτή, όπου το μουσείο έγινε δεκτό με ανοιχτές αγκάλες.

Φωτ.: Pedro Ramirez

Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες, Έρικ Γκαρσέτι, το χαρακτήρισε «ένα από τα πιο τολμηρά αρχιτεκτονικά έργα που έχουμε δει στον κόσμο» και το έργο εγκρίθηκε ομόφωνα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περπατήσουν στην οροφή του καμπυλωτού κτιρίου και να απολαύσουν τη θέα στην πόλη. Το εσωτερικό εκτείνεται σε 9.000 τετραγωνικά μέτρα, με αίθουσες για την έκθεση της συλλογής έργων τέχνης του Λούκας και της συζύγου του, Μέλοντι Χόμπσον, καθώς και αναμνηστικών από τις ταινίες του.

Το ανακαινισμένο Olympia στο Λονδίνο

Ένα σημαντικό κτίριο που θα ανοίξει το 2026 είναι το ανακαινισμένο από το Heatherwick Studio και τη SPPARC Olympia στο Λονδίνο, που θα περιλαμβάνει θέατρο, χώρο για ζωντανή μουσική, μια πλατεία που θα ενώνει τις υπάρχουσες βικτοριανές αίθουσες εκθέσεων, καθώς και γραφεία και ξενοδοχεία. Οι χώροι του Olympia, οι οποίοι χτίστηκαν το 1886, ανακαινίζονται με στόχο να προσελκύσουν περισσότερη δημόσια δραστηριότητα και να γίνουν κέντρο της κοινότητας με χώρους προσβάσιμους σε όλους, ενώ μέχρι τώρα ήταν σχεδόν αδιαπέραστοι για το κοινό.

Φωτ.: Narrativ

Οι αρχιτέκτονες φιλοδοξούν να μετασχηματίσουν τα κτίρια και να καταστήσουν το Olympia έναν πολιτιστικό προορισμό για όσους παρακολουθούν εκδηλώσεις και όσους περνούν από την περιοχή. Ενώ παλιότερα η δομή του έμοιαζε με φρούριο, αυτό αλλάζει με δραστικές παρεμβάσεις. Με τα μεγάλα του ανοίγματα φιλοδοξεί να γίνει ένας νέος πολιτιστικός, δημόσιος προορισμός που θα διατηρήσει την εκθεσιακή δραστηριότητα και θα την προβάλει ακόμη περισσότερο στον κόσμο.

Το Guggenheim στο Άμπου Ντάμπι

Αν και η επίσημη ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, υπάρχουν εικασίες ότι το πολυαναμενόμενο Guggenheim Abu Dhabi του Frank Gehry θα ολοκληρωθεί τελικά στο νησί Saadiyat το 2026. Το έργο, που ήταν το τελευταίο μεγάλο πολιτιστικό κτίριο του αρχιτέκτονα Frank Gehry, επρόκειτο να ανοίξει το 2025, αλλά οι κατασκευαστικές εργασίες δεν έχουν τελειώσει. Η ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει το άνοιγμα άλλων σημαντικών πολιτιστικών ιδρυμάτων στο νησί, συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου του Jean Nouvel στο Άμπου Ντάμπι και του Εθνικού Μουσείου Zayed από τη Foster + Partners.

Φωτ.: Lizzie Crook

Το πολυαναμενόμενο μουσείο που βρίσκεται στην πολιτιστική περιοχή του νησιού θα καλύπτει 42.000 τετραγωνικά μέτρα και θα γίνει το μεγαλύτερο από τα τέσσερα μουσεία Guggenheim ανά τον κόσμο. Ο Gehry περιέγραψε το έργο ως «πραγματικά συναρπαστικό», λέγοντας «ελπίζω ότι αυτό το κτίριο θα το αγκαλιάσει ο λαός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ότι θα παραμείνει ως ορόσημο για τη χώρα για πολλά χρόνια ακόμα». Παράλληλα με τις γκαλερί θα υπάρχει ένα κέντρο τέχνης και τεχνολογίας, μια εγκατάσταση εκπαίδευσης για τα παιδιά, αίθουσες αρχείων, μια βιβλιοθήκη και ένα εργαστήριο συντήρησης.