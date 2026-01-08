Μπουρκίνα Φάσο: Απετράπη σχέδιο δολοφονίας του Ιμπραΐμ Τραορέ

Η στρατιωτική χούντα της Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσε ότι απέτρεψε οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του στρατιωτικού ηγέτη της χώρας, Ιμπραΐμ Τραορέ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας, Μαχαμαντού Σανά, το σχέδιο είχε καταστρωθεί από τον Paul Henri Damiba, τον πρώην ηγέτη που ανατράπηκε από τον Τραορέ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Όπως ανέφερε σε νυχτερινό τηλεοπτικό διάγγελμα, οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν την επιχείρηση «τις τελευταίες ώρες πριν την εκτέλεσή της».

Μπουρκίνα Φάσο: «Στόχος η εξόντωση του αρχηγού του κράτους»

Ο Σανά υποστήριξε ότι οι συνωμότες σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Τραορέ είτε από κοντινή απόσταση είτε με εκρηκτικά στην κατοικία του, λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, φέρονται να είχαν στόχο και άλλα στρατιωτικά και πολιτικά πρόσωπα-κλειδιά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις καταγγελίες περί εξωτερικής χρηματοδότησης: η χούντα ισχυρίζεται ότι το σχέδιο υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Ακτή Ελεφαντοστού, με αναφορά σε ποσό 70 εκατ. φράγκων CFA (περίπου 125.000 δολάρια). Μέχρι στιγμής, ούτε ο Νταμίμπα ούτε η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού έχουν σχολιάσει.

Μπουρκίνα Φάσο: Συλλήψεις και έρευνες σε εξέλιξη

Οι αρχές δηλώνουν ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις και ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Ο υπουργός Ασφαλείας διαβεβαίωσε πως η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο» και κάλεσε τους πολίτες να μην παρασυρθούν σε «επικίνδυνα σχέδια».

Ο 37χρονος Τραορέ έχει αντιμετωπίσει τουλάχιστον δύο απόπειρες πραξικοπήματος από τότε που κατέλαβε την εξουσία, ενώ παράλληλα η χώρα δοκιμάζεται από κλιμακούμενη τζιχαντιστική βία που έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους. Παρά τις κατηγορίες για αυταρχισμό, περιορισμό των ΜΜΕ και καταστολή της διαφωνίας, διατηρεί ισχυρή λαϊκή στήριξη και έχει αποκτήσει απήχηση εκτός συνόρων, προβάλλοντας ένα έντονα παναφρικανικό αφήγημα και σκληρή κριτική στη δυτική επιρροή.

Οι νέες αποκαλύψεις για εσωτερικές συνωμοσίες και εξωτερικές παρεμβάσεις αναμένεται να εντείνουν περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή, σε μια περίοδο που η Δυτική Αφρική βιώνει αλλεπάλληλες πολιτικές ανατροπές και βαθιά αστάθεια.

Με πληροφορίες από BBC