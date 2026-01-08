ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπριζίτ Μπαρντό: Η συγκινητική κίνηση του γιου της στην κηδεία της

Η σχέση της Μπριζίτ Μπαρντό με τον γιο της ήταν πάντα αποστασιοποιημένη και περίπλοκη

The LiFO team
The LiFO team
Μπριζίτ Μπαρντό: Η συγκινητική κίνηση του γιου της στην κηδεία της Facebook Twitter
Φωτ. ο γιος της Μπριζίτ Μπαρντό στην κηδεία της / Getty Images
0

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική σταρ του κινηματογράφου, κηδεύτηκε την Τετάρτη στο Σεν Τροπέ.

Λίγη ώρα πριν την κηδεία της 91χρονης Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε γνωστό από τον σύζυγό της πως είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πριν τελικά χάσει τη μάχη με την ασθένεια.

Η εξόδιος ακολουθία της πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και μεταδόθηκε σε μεγάλες οθόνες στην πόλη.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και ο γιος της Νικολά-Ζακ Σαριέ, με τον οποίο η σχέση τους ήταν πάντα περίπλοκή.

Αναλυτικότερα, η σχέση τους ήταν πάντα αποστασιοποιημένη, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις ή αναφορές τους ήταν πολύ περιορισμένες.

Οι δημόσιες εμφανίσεις ή αναφορές τους ήταν σπάνιες, και η ίδια είχε παραδεχθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελούσε προτεραιότητα στη ζωή της. Παρόλα αυτά, η σχέση τους δεν χαρακτηριζόταν από δημόσιες αντιπαραθέσεις ή ψυχρά αισθήματα καθώς υπήρχε, έστω διακριτικά, ένας αμοιβαίος σεβασμός.

Παρά την απόσταση και τη σπάνια επικοινωνία, αυτός ο σεβασμός φάνηκε ξεκάθαρα στην κηδεία της.

Ο γιος της παρευρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, τις κόρες του και τα τρία του εγγόνια, αποτίοντας φόρο τιμής στη μητέρα του.

Μάλιστα πριν ξεκινήσει η τελετή, τοποθέτησε μπροστά στην Αγία Τράπεζα ένα μπουκέτο από μιμόζες και λίλιουμ, με μια λευκή κορδέλα που έγραφε: «Στη μαμά». Ένα τελευταίο, διακριτικό ίσως, σημάδι συμφιλίωσης και σεβασμού, ύστερα από δεκαετίες αποστάσεων και σιωπής.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Διεθνή / Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς και φορείς του ΟΗΕ

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δεκάδες οργανισμοί από τους οποίους η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό προωθούν «ριζοσπαστικές κλιματικές πολιτικές, παγκόσμια διακυβέρνηση και ιδεολογικά προγράμματα που συγκρούονται με την κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ»
THE LIFO TEAM
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΗΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ

Διεθνή / Πότε μια στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται «εισβολή»: Η υπόθεση Μαδούρο και τα στοιχήματα

Στοιχήματα εκατομμυρίων δολαρίων είχαν τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά η εταιρεία Polymarket υποστηρίζει ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει τον ορισμό της αγοράς
THE LIFO TEAM
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΡΩΣΙΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση των συμμάχων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Η τοποθέτησή του ήρθε μία μέρα μετά την ανακοίνωση Λονδίνου και Παρισιού ότι υπέγραψαν «δήλωση πρόθεσης» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία
THE LIFO TEAM
 
 